Du sommet à la Coupe de la Confédération : Amrouche surprend tout le monde avec la composition d'Al Ahly

Al Ahly aborde la confrontation face aux Ougandais de Kitara avec de nombreux changements dans son onze de départ, après que le Marocain Hossein Amouta a décidé d'opérer 7 modifications par rapport à l'équipe alignée lors du choc contre Zamalek, remporté par les Rouges sur le score de deux buts à zéro.

Amouta a annoncé la composition d'Al Ahly pour affronter Kitara au stade de Hoima, en Ouganda, dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Mohamed El Shenawy garde les buts d'Al Ahly, tandis qu'Achraf Dari dirige la défense pour la troisième rencontre consécutive, aux côtés de Yasser Marei. Akram Tawfik occupe le poste de latéral droit et Karim Fouad le flanc gauche.

Au milieu de terrain, Amouta s'appuie sur le trio Marwan Attia, Omar El Saai et Mohamed Magdy Afsha, alors que l'attaque est menée par Hussein El Shahat, Taher Mohamed et Moncef Bekrar.

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Voici la composition d'Al Ahly face à Kitara :

- Gardien de but : Mohamed El Shenawy.

- Défense : Akram Tawfik, Yasser Marei, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Milieu : Marwan Attia, Omar El Saai, Mohamed Magdy Afsha.

- Attaque : Hussein El Shahat, Taher Mohamed, Moncef Bekrar.

Al Ahly s'était qualifié directement pour les 32es de finale, tandis que les Ougandais de Kitara ont atteint le deuxième tour préliminaire après avoir écarté les Somaliens de Mogadiscio City sur le score cumulé de 6-2 à l'issue des matches aller et retour, grâce à une victoire 2-1 à l'aller et 4-1 au retour.