Beaucoup de ces critiques ont visé le président de la fédération argentine, Claudio Tapia. Le patron de l’AFA est considéré comme extrêmement impopulaire malgré les succès sportifs des dernières années. Il fait notamment l’objet d’accusations de corruption. De plus, beaucoup de supporters lui reprochent de faire souvent jouer l’Albiceleste lors de matches amicaux contre des adversaires nominalement faibles, à des conditions lucratives, afin de renflouer les caisses.

Mardi soir, la frustration contre Tapia a éclaté après la cérémonie officielle dans un El Monumental de Buenos Aires à guichets fermés. « Chiqui Tapia, espèce de rat », ont notamment chanté de nombreux supporters parmi les 85 000 présents. Il y a aussi eu des insultes bien pires. En outre, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent qu’il a été scandé : « Maudite soit la mère qui t’a mis au monde. »

La colère contre Tapia a visiblement été attisée par le spectacle de drones organisé juste après la victoire 3-0 lors du dernier match international de Messi contre le Bénin. Tous les joueurs sont restés sur la pelouse pour assister à cet immense spectacle au-dessus du stade. Mais celui-ci a en réalité commencé par un affichage publicitaire. Le logo et le nom de la compagnie d’assurances « Sancor Seguros » sont apparus. Messi collabore avec elle depuis 2018.

En plus de la colère contre Tapia, l’entreprise a elle aussi essuyé dans la foulée un shitstorm sur les réseaux sociaux. Petite note sur le spectacle de drones : Messi y a frappé le ballon du pied droit, alors qu’il est depuis toujours un redoutable gaucher.

Le fait que son départ de l’Albiceleste après 208 sélections puisse se transformer en événement à forte dimension commerciale n’aurait d’ailleurs pas plu à Messi lui-même. La Gazzetta dello Sport écrivait avant la rencontre que Messi n’était pas particulièrement enthousiaste à l’idée d’avoir un match d’adieu sous cette forme. Le joueur de 39 ans voyait plutôt derrière cette idée une occasion bienvenue pour l’AFA d’encaisser encore beaucoup d’argent grâce à son nom avant qu’il ne fasse ses adieux à la sélection.

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Pas franchement emballé, Messi aurait finalement tout de même donné son accord. Toutefois, cette fenêtre internationale a également provoqué des controverses en Argentine, indépendamment des doutes de l’attaquant de l’Inter Miami. Trois matches amicaux ont été conclus contre des adversaires comparativement faibles et peu attractifs : la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin. « Bien sûr, j’aurais aimé jouer contre de meilleures équipes », a déclaré franchement le sélectionneur Scaloni.

Le PSG envoie un message à Messi, pas le FC Barcelone

Autre élément remarquable lors de la grande soirée de Messi : son ancien club, le PSG, où il a joué de 2021 à 2023, lui a adressé un message d’adieu. Sur X, le vainqueur de la Ligue des champions de ces deux dernières années a écrit : « La fin d’un chapitre inoubliable avec l’Argentine. Profite, Leo. » En revanche, rien n’est venu du FC Barcelone, le club de longue date de Messi. Pas un mot d’adieu ni d’hommage, du moins pas sur les réseaux sociaux.

La relation entre le meilleur buteur de l’histoire et le Barça est considérée comme au minimum tendue depuis la prolongation de contrat avortée avant son transfert au PSG.