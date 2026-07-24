Le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a réussi à devancer Al-Ahli en lui soufflant l'une des stars de la Premier League anglaise, lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que le club d'Al-Diriyah s'est mis d'accord avec le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, ancien milieu de terrain d'Everton, pour rejoindre ses rangs avec un contrat s'étendant sur une seule saison.

Le milieu de terrain sénégalais rejoindra le club saoudien dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec le club anglais à l'issue de la saison dernière.

Gueye faisait partie des cibles d'Al-Ahli lors de l'actuelle période des transferts estivaux, alors que le club est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain en cas de départ du Français Enzo Millot de ses rangs, celui-ci ne rentrant plus dans les plans de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Ainsi, les efforts d'Al-Ahli se concentreront sur le recrutement du Français Manu Koné, milieu de terrain de la Roma, qui demeure la principale cible au milieu de terrain en cas de départ de Millot.

Idrissa Gana Gueye possède un parcours remarquable sur les pelouses du football européen, ayant débuté en championnat de France avec Lille, depuis sa montée en équipe première en 2010, jusqu'à son transfert à Aston Villa en 2015.

Après une seule saison avec les Villans, le joueur de 36 ans a rejoint Everton, où il a passé trois années avant de rejoindre l'étape la plus importante de sa carrière avec le Paris Saint-Germain, entre 2019 et 2022, avant de faire son retour chez les Toffees.

Lors de la dernière saison, Idrissa Gueye a disputé 25 matchs avec Everton, au cours desquels il a réussi à inscrire deux buts et à délivrer trois passes décisives. Il a également disputé les quatre matchs de la sélection sénégalaise à la Coupe du monde 2026, sans marquer ni offrir de passe décisive.