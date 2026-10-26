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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Filippo Cataldo
Traduit par

Du jamais-vu ! Lamine Yamal écrit de nouveau l’histoire du Ballon d’Or

L. Yamal
FC Barcelone

Le jeune prodige du FC Barcelone et champion du monde avec l’Espagne, Lamine Yamal, est devenu le premier joueur de l’histoire à recevoir, lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans au monde.

L’an dernier déjà, le joueur de 19 ans était entré dans l’histoire en conservant son titre, ce qu’aucun joueur n’avait réussi avant lui. Il faut toutefois préciser que le trophée Kopa n’est décerné que depuis 2018.



Le premier lauréat avait été Kylian Mbappé, qui figurait, comme Yamal et l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane, parmi les grands favoris de la 70e cérémonie du Ballon d’Or, ce lundi.

Suivez ici la cérémonie du Ballon d’Or en direct



Yamal n’a d’ailleurs pas caché qu’il était venu à Londres dans l’espoir de recevoir le Ballon d’Or. Lors de la remise du trophée Kopa, le coanimateur Thierry Henry lui a demandé si c’était bien le titre qu’il souhaitait remporter aujourd’hui, déclenchant des rires amusés dans toute la salle. Un peu gêné, Yamal s’est détourné et a refusé de répondre. Il a finalement déclaré que son coéquipier Pau Cubarsi méritait le trophée Kopa plus que lui.

Qui a remporté le trophée de la meilleure jeune joueuse ?

Une joueuse du FC Barcelone a également été élue meilleure jeune joueuse : Vicky Lopez, 20 ans, a elle aussi conservé son titre. La joueuse offensive a remporté le quadruplé avec le Barça.

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