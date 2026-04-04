Du hooliganisme sportif… Une menace grave visant le président d'un club marocain

Le milieu sportif marocain de la ville de Kenitra a été secoué par un grave incident au cours duquel les biens privés du président du club de football de Kenitra, « Al-Kak », Hakim Doumo, après que sa voiture a été vandalisée délibérément par des inconnus devant son domicile, un incident qui a suscité une vague de condamnations au sein des milieux sportifs et du grand public.

Selon la radio marocaine « Radio Mars », cet incident n'était pas isolé, mais faisait suite à une série de menaces de mort reçues par le président du club au cours des derniers jours, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle cette agression était un message d'intimidation clair.

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Une menace a été retrouvée écrite sur la carrosserie de la voiture : « Ton tour va venir », faisant directement référence à l'intention de le prendre personnellement pour cible.

L'incident, dont les photos se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, a suscité une vague de colère et un large élan de solidarité envers Domo. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et des acteurs de la société civile de Kénitra ont exprimé leur condamnation ferme de cet acte criminel, affirmant que les différends sportifs ou administratifs ne peuvent en aucun cas justifier le recours à la violence ou l’atteinte aux personnes et à leurs biens.

Les internautes ont demandé aux autorités de sécurité d'ouvrir une enquête urgente afin d'identifier les auteurs et de les traduire en justice, soulignant que l'application de la loi est le seul moyen de dissuader de telles pratiques qui menacent la paix sportive et nuisent à l'image du football national.

Cet incident a remis au premier plan le débat sur l'escalade des tensions au sein des clubs marocains et sur la nécessité d'instaurer une culture du dialogue et de la responsabilité plutôt que de la violence et des menaces, afin de préserver la dignité du sport et son esprit de compétition loyal.

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