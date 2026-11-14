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Entre le langage de la confrontation et l'approche de l'apaisement, Ali Maher a choisi de dessiner des contours différents pour la relation du staff technique de la sélection égyptienne avec les entraîneurs des clubs, après que ses premières déclarations ont porté des messages dépassant le cadre de la large victoire face au Malawi, révélant ainsi une nouvelle philosophie dans la gestion des éléments du système footballistique local.

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Tout en insistant sur la nécessité pour l'Égypte de jouer avec une agressivité offensive et défensive, il a tenu dans le même temps à saluer les entraîneurs du championnat égyptien, dans une position qui semblait totalement opposée aux précédentes déclarations de Hossam Hassan, lesquelles avaient suscité une large polémique quant au niveau de la compétition locale.

L'équipe d'Égypte a entamé son parcours sous la conduite d'Ali Maher par une large victoire face au Malawi, après avoir inscrit cinq buts sans en encaisser, lors de la troisième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, au stade du Caire, offrant ainsi une impression positive pour sa première sortie sous la direction de son nouvel entraîneur, qui a paru désireux de profiter du match pour afficher rapidement ses idées tactiques.

Cette victoire ne fut pas qu'un résultat large, elle a aussi porté des signaux sur l'orientation qu'Ali Maher souhaite ancrer au sein de la sélection, affirmant que le public égyptien mérite de voir un football plaisant, et que l'équipe doit être capable d'imposer son style face aux adversaires, loin de se contenter d'obtenir des résultats sans livrer une prestation convaincante.

Le lion offensif : la philosophie d'Ali Maher avec l'Égypte

Le sélectionneur a dévoilé les traits les plus marquants de sa philosophie, affirmant que son objectif consiste à ce que la sélection attaque avec férocité et défende avec la même intensité, soulignant que l'équipe a réussi à appliquer ces idées, en particulier lors de la première période, lorsque les joueurs se sont concentrés sur le fait de plier le match rapidement.

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Il a ajouté que l'équipe d'Égypte dispose d'un groupe de joueurs aux qualités remarquables, ce qui la rend capable de proposer un football solide face à n'importe quel adversaire, comparant l'Égypte à un lion, en référence à sa volonté de bâtir une équipe dotée de personnalité, d'audace et de la capacité à imposer sa domination, plutôt que d'attendre la réaction de l'adversaire.

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Le discours d'Ali Maher ne s'est pas limité à l'aspect offensif, il a aussi dévoilé certains détails tactiques sur lesquels il s'est appuyé durant le match, expliquant que l'incorporation de Marwan Attia en seconde période visait à récupérer la possession dans les périodes où le Malawi avait le ballon, tout en continuant à chercher la supériorité numérique dans les zones offensives.

Il a indiqué que le staff technique s'était concentré durant les entraînements sur la mise en œuvre d'idées liées au pressing, à l'attaque et à la défense avec férocité, estimant que la réussite des joueurs à les appliquer face au Malawi représente une étape importante, bien qu'il ait reconnu que le faible nombre de séances d'entraînement constitue l'une des principales difficultés auxquelles font face les sélectionneurs des équipes nationales.

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Un message à contre-courant adressé à Hossam Hassan : les entraîneurs du championnat, partenaires du succès

Mais le message le plus marquant dans les déclarations d'Ali Maher n'était pas d'ordre technique, il portait des dimensions liées à sa relation avec les entraîneurs des clubs, après qu'il a tenu à les remercier en déclarant : « Je remercie tous les entraîneurs du championnat égyptien, car je suis l'un des produits de cette compétition, et je connais l'ampleur des souffrances et des efforts qu'ils déploient pour fournir des joueurs de grande qualité. »

Ces déclarations prennent une importance particulière lorsqu'on les compare à la position antérieure de Hossam Hassan, lorsqu'il avait critiqué le niveau des équipes locales en déclarant : « Aucune équipe du championnat égyptien ne propose du football, et la prestation de l'équipe d'Égypte contre l'Angola était bien meilleure que celle des équipes dans les matchs du championnat égyptien », des propos qui avaient suscité une polémique et ouvert la voie à des tensions dans la relation entre l'ancien sélectionneur et plusieurs entraîneurs de la compétition.

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À l'opposé de ce ton, Ali Maher a semblé soucieux de souligner que les entraîneurs du championnat constituent une part essentielle du système de développement de la sélection, et que la relation avec eux doit reposer sur la coopération et l'estime, et non sur l'échange de critiques, d'autant que les clubs demeurent la principale source de détection et de préparation des joueurs sur lesquels s'appuie la sélection dans les compétitions internationales.

Le sélectionneur ne s'est pas contenté de ce message d'estime, il a insisté sur le fait que les portes de la sélection sont ouvertes à tous, et que le choix ne sera pas lié aux noms ni aux calculs préétablis, mais à la capacité du joueur à apporter la plus-value attendue. Il a pris pour exemple la convocation de Mahmoud Mamdouh, en tête du classement des buteurs du championnat, aux côtés de Nasser Maher, pour confirmer que les performances sur la scène locale peuvent constituer une voie directe vers une chance avec l'Égypte.

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Mohamed Salah : le modèle qui mérite le respect

Dans un autre registre, Ali Maher a tenu à faire l'éloge de Mohamed Salah, après que le capitaine de la sélection a inscrit un doublé lors de la rencontre face au Malawi, affirmant que la star de Liverpool démontre sans cesse sa grande valeur, et qu'il représente un modèle pour les joueurs, sur et en dehors du terrain.

Le sélectionneur a affirmé que Salah mérite un traitement à la hauteur de son statut, répétant la description qu'il avait déjà faite de lui comme « la plus belle chose qui soit arrivée au football égyptien », dans un message qui reflète sa volonté d'offrir le climat adéquat aux stars expérimentées et de tirer profit de leur influence technique et morale dans le vestiaire.

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Ali Maher a évoqué le but de Mohamed Hany, expliquant que le staff technique travaille à exploiter la densité numérique devant la surface de réparation adverse, et que le latéral droit a exécuté, en coopération avec Ahmed Fattouh, ces mouvements lors des entraînements à plus d'une reprise, avant de réussir à les concrétiser par un but durant le match.

Il a également indiqué que le staff technique poursuit son travail d'analyse des matchs des compétitions locales et de suivi rapproché des joueurs, afin de déterminer les aspects nécessitant un développement et d'établir une vision claire pour les prochaines compétitions, affirmant que le travail ne s'arrête pas malgré le peu de temps disponible avec la sélection.

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Ali Maher a conclu ses déclarations en dévoilant l'ampleur du travail effectué par le staff technique depuis sa prise de fonctions, expliquant que la plupart du temps se passe dans les salles de réunion, que les membres du staff ne quittent que pour dormir et prier, avant de revenir reprendre le travail, en référence à sa volonté de mettre à profit chaque minute pour bâtir une sélection capable d'évoluer rapidement.

Ainsi, ce début a porté deux messages clairs de la part du nouveau sélectionneur : le premier sur le terrain, à savoir une sélection qui attaque et défend avec férocité et qui ne craint pas d'imposer sa personnalité, et le second en dehors, à travers la tentative de bâtir des ponts de confiance avec les entraîneurs des clubs et d'ouvrir la porte aux talents en pleine forme.