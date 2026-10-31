Les échos de la lourde défaite subie par Al-Ahli dans le petit classico face à Al-Shabab continuent de planer sur la Saudi Pro League.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui les a opposés hier vendredi, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée de la Saudi Pro League.

L'une des vedettes de cette rencontre fut l'attaquant brésilien Ricardo Mathias, auteur du premier but d'Al-Shabab après seulement 66 secondes de jeu, après avoir subtilisé le ballon à Ryan Hamed, défenseur d'Al-Ahli, pour le loger dans les filets du gardien Abdulrahman Al-Sanbi.

Mathias a également inscrit le quatrième but du club de la capitale à la 48e minute, après avoir dévié d'une tête un centre de l'ailier belge Yannick Carrasco au fond des filets.

S'il est vrai que l'attaquant brésilien a marqué deux buts, il a aussi provoqué deux autres réalisations. La première a été inscrite par Carrasco sur un coup franc qu'il a lui-même obtenu, après une frappe repoussée de la main par Al-Sanbi en dehors de la surface de réparation, ce qui lui a valu une expulsion directe.

Le jeune attaquant a par ailleurs obtenu un penalty, après avoir été fauché dans la surface de réparation, transformé par l'attaquant colombien Roger Martínez pour le troisième but d'Al-Shabab.

Le plus étonnant, c'est que Mathias a réalisé tout cela alors qu'il appartient toujours à Al-Ahli, qu'il a quitté pour rejoindre Al-Shabab lors du dernier mercato estival, sous la forme d'un prêt d'une saison.

L'attaquant brésilien avait rejoint Al-Ahli en provenance d'Internacional en janvier de l'année dernière, mais il n'a disputé que 6 matchs avec l'équipe première, sans inscrire le moindre but.

Malgré cela, Mathias a affiché de belles qualités, lors de ses apparitions avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ahli la saison dernière en Joy Elite League, avec 4 buts lors des 4 dernières journées, alors même que l'équipe ne traversait pas sa meilleure période.

Mais Al-Ahli n'a pas prêté attention à ces signaux, et n'a pas donné à son attaquant brésilien l'occasion d'apparaître avec l'équipe première, pour qu'il soit une alternative à l'attaquant anglais Ivan Toney en cas d'absence de ce dernier, comme ce fut le cas face à Al-Shabab.

Al-Ahli a décidé de sacrifier Ricardo Mathias, qui a ainsi apposé lui-même sa signature sur la lourde défaite de son club en Saudi Pro League, en inscrivant deux buts qui portent son total avec Al-Shabab à 4, bien qu'il n'ait disputé que 5 matchs avec ce dernier.

À noter qu'Al-Ahli a la possibilité de corriger le tir, puisque le joueur de 20 ans reviendra dans ses rangs lors du prochain mercato estival, à l'issue de son prêt avec Al-Shabab au terme de la saison en cours.