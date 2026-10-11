Le club brésilien de Corinthians a annoncé la nomination du Néerlandais Clarence Seedorf comme nouvel entraîneur de l'équipe, en remplacement de Fernando Diniz, qui a quitté ses fonctions.

Selon le journal AS, Seedorf a signé un contrat pour diriger Corinthians jusqu'en décembre 2027.

Seedorf cherche à relancer Corinthians, dont le moral a été sérieusement affecté, alors que le club livre une lutte pour le maintien en première division.

Dans des propos accordés au site de son nouveau club, Seedorf a déclaré : « Accepter ce défi est un grand honneur, mais cela représente aussi une énorme responsabilité. Je suis ici pour tout donner et pour construire une équipe qui se bat pour chaque ballon, chaque minute et chaque victoire. »

La nomination de Seedorf, légende du Milan AC, fait partie de ces opérations passées presque inaperçues, puisque son nom ne figurait pas parmi les principaux candidats au poste, et qu'il était même en dehors de la quasi-totalité des pistes évoquées.

Le club brésilien a mené des discussions avec plusieurs entraîneurs, parmi lesquels Sebastián Beccacece, Ramón Díaz, Juan Pablo Vojvoda, Carille, Luis Zubeldía, Sylvinho et même Javier Mascherano, mais c'est finalement le technicien néerlandais qui aura pour mission de maintenir l'équipe en première division.

Seedorf doit arriver à São Paulo dans les prochains jours, accompagné de son nouveau staff technique, tandis que William Batista devrait diriger l'équipe depuis le banc lors du match face à Palmeiras.

Seedorf était présent au stade Santiago-Bernabéu lors de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, et il ne lui restera que quelques heures pour faire ses valises et se préparer à entamer sa nouvelle mission.

Corinthians traverse la pire crise de son histoire récente, malgré ses sacres en Coupe du Brésil et en Supercoupe il y a seulement quelques mois.

Cette crise s'explique par la situation financière difficile que connaît le club, dans un contexte de marasme, avec l'accumulation de dettes de plusieurs millions envers des joueurs, parmi lesquels Memphis Depay, et envers d'autres clubs.

Les résultats n'ont pas non plus été à la hauteur des attentes cette saison : l'équipe occupe la 16e place, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation, a été éliminée de la Copa Libertadores par Estudiantes lors d'une confrontation à élimination directe qui a suscité la polémique, et a également été sortie de la Coupe.