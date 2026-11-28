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Le but du Marocain Youssef En-Nesyri contre Neom n'a pas seulement offert trois points à Al-Ittihad. Il confirme surtout l'apport offensif constant de l'attaquant, qui a mené son équipe vers une précieuse victoire 1-0 lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Entré en jeu au début de la seconde période à la place du Nigérian George Ilenikhena, En-Nesyri n'a eu besoin que d'une trentaine de minutes pour faire la différence et inscrire l'unique but du match, offrant à Al-Ittihad une victoire importante dans son parcours en championnat.

Interrogé après la rencontre par le site officiel de la Saudi Pro League, l'attaquant marocain a révélé le secret de l'amélioration d'Al-Ittihad en seconde période : le staff technique a procédé à un léger ajustement tactique dans le système de jeu, ce qui a permis à l'équipe de trouver le chemin des filets adverses et de faire la décision.

En-Nesyri a salué les efforts de ses coéquipiers, soulignant qu'Al-Ittihad avait réalisé une bonne première période, sans parvenir toutefois à concrétiser ses occasions. « Je remercie tous les joueurs pour leur excellente prestation en première période, quand nous avons bien joué et nous sommes procuré plusieurs occasions face à une équipe solide, elle aussi dangereuse offensivement », a-t-il déclaré.

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Les déclarations de l'attaquant marocain apportent un éclairage important sur la rencontre : il n'a pas attribué la victoire à son seul but, mais a mis en avant le travail collectif et le changement observé dans le jeu de l'équipe après la pause, dans un match loin d'être facile face à un adversaire disposant de solutions offensives et capable de menacer le but d'Al-Ittihad.

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Les chiffres d'En-Nesyri confirment sa valeur offensive

Grâce à son but contre Neom, En-Nesyri porte son total à 8 réalisations en Roshn Saudi League cette saison, en 12 matchs disputés, selon les statistiques publiées après la rencontre. Les chiffres indiquent également qu'il marque environ toutes les 89 minutes, ce qui lui permet de rester parmi les meilleurs buteurs du championnat.

Ces statistiques traduisent une efficacité évidente de l'attaquant marocain, d'autant qu'il n'a pas besoin de jouer tout le match pour peser : son but contre Neom est intervenu alors qu'il avait débuté la rencontre sur le banc, preuve de sa capacité à exploiter les occasions qui se présentent à lui, qu'il soit titulaire ou remplaçant.

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L'empreinte d'En-Nesyri ne se limite pas à ce match de la 13e journée. Il avait déjà marqué deux fois contre Neom la saison dernière, avant de trouver à nouveau le chemin des filets face à cette équipe, qui devient ainsi sa victime préférée en Roshn Saudi League.

L'attaquant marocain a également adressé un message de reconnaissance aux supporters d'Al-Ittihad, saluant leur présence et leur soutien constant, et s'engageant à continuer à travailler pour décrocher d'autres victoires lors des prochains matchs.

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Entre un compteur de buts en pleine progression et sa capacité à faire la différence en sortie de banc, Al-Ittihad dispose avec En-Nesyri d'une arme offensive de premier plan, qui continue de confirmer son influence dans la course de l'équipe cette saison.