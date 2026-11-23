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Encore en tête du classement fin octobre, Feyenoord se retrouve à la cinquième place moins d’un mois plus tard. Dans sa chronique publiée dans De Telegraaf, Valentijn Driessen critique sévèrement le club de Rotterdam.

Driessen constate que Giovanni van Bronckhorst ne fait pas mieux que son prédécesseur Robin van Persie. « Après treize matches de championnat, l’analyse des chiffres tourne à l’avantage de Van Persie. Il comptait trois points de plus, 28 contre 25, et occupait la deuxième place. »

Il en conclut que Feyenoord est entré dans une spirale descendante. « Le jeu paraît aussi mauvais et sans perspective que pendant la période désastreuse de novembre et décembre de l’an dernier, sous Van Persie. »

Originaire du Westland, Driessen critique également les recrues de Dévy Rigaux et énumère les joueurs avec cynisme.

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« Où est Charles Vanhoutte, le Jordan Henderson belge, quand il doit prendre les choses en main ? » Mika Mármol, Nacho Ferri, Javi López et Reiss Nelson sont également cités.

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« Sans parler du nouveau Manuel Neuer, Tjark Ernst, le gardien du Hertha BSC, club de deuxième division allemande, arrivé à Rotterdam pour 5 millions (!) Alors que Timon Wellenreuther, meilleur gardien, a été vendu pour un million », ajoute-t-il.

Driessen estime que Luciano Valente et Gjivai Zechiël ont montré leurs limites. « Les parallèles s’imposent entre Valente, nouveau capitaine, et l’ancien capitaine Sem Steijn, désormais remplaçant. »

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Selon le chroniqueur, le brassard de capitaine semble maudit. « Comme Steijn, Valente a bien commencé la saison, mais il est en nette baisse depuis un mois. Après cinq buts en neuf matches, Steijn a été placé sur le banc par Van Persie pour le choc contre le PSV. »

« Contre Heerenveen, le capitaine Valente a été remplacé, bien qu’il se soit sacrifié pour l’équipe au poste d’ailier gauche. » Driessen écrit également que Zechiël n’est plus que l’ombre du milieu de terrain doué techniquement et dynamique qu’il était.

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« Van Bronckhorst ne parvient pas, pour l’instant, à remédier au problème », estime le chroniqueur, qui constate toutefois que l’entraîneur a gagné en maturité depuis son précédent passage à Feyenoord.

« Son attitude calme donne l’impression qu’il maîtrise tout. Pour que ce soit le cas, il devra rapidement redresser la situation, tant sur le plan des résultats que du jeu », conclut Driessen.