Lutsharel Geertruida quittera Sunderland à l’issue de la saison, le club anglais ayant obtenu le défenseur en prêt du RB Leipzig. Le Néerlandais ne semble pas avoir d’avenir en Allemagne, ce qui place l’ancien joueur de Feyenoord à un tournant de sa carrière.

Dans Kick-Off, Valentijn Driessen évoque Liverpool comme destination possible, soulignant que « Arne Slot voulait le recruter, car Geertruida peut jouer à plusieurs postes ».

Avant d’ajouter aussitôt : « D’abord à Leipzig, puis maintenant à Sunderland, il a du mal à s’imposer. Et ce ne sont pas les meilleurs clubs du monde où l’on atterrit. Et Liverpool, c’est encore un cran au-dessus. Est-ce qu’il en est capable ? »

« Peut-être avec un entraîneur comme Slot, avec qui il a déjà travaillé à Feyenoord. Ça, ça pourrait marcher. Il faut l’espérer pour ce garçon, car il a le potentiel d’être un bon footballeur », ajoute Driessen, qui refuse de tirer un trait sur Geertruida au plus haut niveau européen.

Les Black Cats disposent bien d’une option d’achat de 23 millions d’euros auprès de Leipzig, mais ils ne semblent pas décidés à l’activer. Cette saison, le défenseur de 25 ans a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, dont quinze comme titulaire.

Selon The Sunderland Echo, le club ne l’aurait pas inscrit comme titulaire indiscutable à un poste défensif : Nordi Mukiele étant un pilier à droite, Geertruida est repositionné en charnière centrale.

Selon la presse britannique, Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur, Crystal Palace et Leeds United surveillent de près sa situation.