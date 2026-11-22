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Dimanche, vers midi, un grave accident s'est produit à la gare de Bijlmer ArenA, rapporte AT5. Un escalator s'est emballé alors que des personnes s'y trouvaient. Au moins huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger.

L'accident s'est produit environ deux heures et demie avant le coup d'envoi du match entre l'Ajax et l'ADO Den Haag à la Johan Cruijff ArenA, à deux pas de la gare de Bijlmer ArenA.

AT5 écrit que l'escalator s'est emballé et s'est soudain mis à descendre très vite alors que des personnes s'y trouvaient. Plusieurs personnes qui l'empruntaient sont tombées.

ProRail explique à l'Algemeen Dagblad que l'escalator était complètement à l'arrêt avant de se mettre soudain en mouvement, ce qui a pris les victimes encore plus par surprise.

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Un porte-parole de la police indique à AT5 que plusieurs personnes ont probablement subi des fractures.

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Un témoin raconte : « Environ cinq personnes sont tombées, principalement des personnes âgées. J'ai vu quelqu'un avec une importante plaie à la tête et une autre personne est restée allongée au sol. »

Des travaux sont en cours sur l'escalator en question à la gare de Bijlmer ArenA. L'inspection du travail enquêtera donc elle aussi sur l'accident, en plus de ProRail.

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Le porte-parole de la police précise que d'autres personnes ont peut-être été légèrement blessées, mais qu'elles ont poursuivi leur chemin après l'accident.