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Les doutes sont levés : Carlos Alcaraz a dissipé les inquiétudes concernant sa blessure à la cuisse grâce à une prestation convaincante aux ATP Finals.

L'Espagnol, vainqueur de sept titres du Grand Chelem, a également remporté son troisième match de groupe face à l'Italien Flavio Cobolli, 6-4, 6-1, et a semblé en pleine possession de ses moyens physiques.

Rien ne semble pouvoir l'empêcher de partir à la conquête de son premier titre à Turin ; Alcaraz reste ainsi le principal rival de la star allemande Alexander Zverev.

Alcaraz portait un bandage noir autour de sa cuisse gauche, qu'il avait fait examiner jeudi par IRM. Il se déplaçait bien et n'a rien concédé sur son service. Il a écourté les échanges dès que possible et frappé 29 coups gagnants impressionnants.

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Pour Alcaraz, il s'agit d'une douzième victoire consécutive. Après quelques inquiétudes à la suite de son deuxième match de groupe contre le Russe Daniil Medwedew, il avait reçu la veille le feu vert de son équipe médicale pour poursuivre le tournoi.

Getty Images

Après trois victoires en trois matches de groupe, il affrontera l'Américain Ben Shelton en demi-finale samedi. Une finale très attendue contre le numéro un mondial Zverev pourrait ensuite l'attendre.

Sur le plan sportif, Alcaraz est au sommet de sa forme. Le joueur de 23 ans était arrivé à Turin plein de confiance après ses victoires dans les tournois de Vienne et de Paris. Il pourrait devenir le troisième Espagnol, après Manuel Orantes en 1976 et Àlex Corretja en 1998, à être sacré champion du monde officieux.