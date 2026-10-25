Al-Ahli a reçu un renfort de poids avant son duel attendu face aux Qataris d'Al-Gharafa, lundi, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, après le retour à l'entraînement du gardien sénégalais Édouard Mendy et de l'ailier offensif brésilien Wenderson Galeno, de nouveau opérationnels après une période d'absence pour blessure.

Selon des sources particulières du journal « Al-Riyadiya », les deux joueurs ont pris part à l'intégralité de la séance d'entraînement, dimanche, après avoir achevé leurs programmes de soins et de réathlétisation, se rapprochant ainsi d'un retour dans les plans de l'équipe pour le prochain test asiatique.

Malgré la condition physique retrouvée de Mendy et Galeno, la décision de les aligner face à Al-Gharafa n'est pas encore tranchée, puisque le technicien néerlandais d'Al-Ahli, Marino Pušić, devrait fixer leur sort définitif lors de la réunion technique qui précède de quelques heures la rencontre, en fonction de ses besoins et de ses plans pour le match.

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En revanche, Al-Ahli a essuyé un coup dur sur le plan des absences, après la confirmation de l'indisponibilité prolongée du Turc Merih Demiral, de Saleh Abu Al-Shamat et de Nayef Massoud, le trio poursuivant ses programmes de soins et de réathlétisation sans avoir recouvré sa pleine disponibilité pour un retour à la compétition.

Demiral souffre d'une blessure à l'articulation du pied contractée lors des entraînements qui ont précédé la rencontre face à Al-Khaleej, samedi dernier, dans le cadre de la 11e journée de la Roshn Saudi League, tandis qu'une blessure à l'articulation de l'épaule a éloigné Saleh Abu Al-Shamat des deux derniers matches de l'équipe face à Al-Feiha et Al-Khaleej.

Quant à Nayef Massoud, il poursuit sa convalescence d'une blessure à l'articulation du pied qui l'a privé de quatre matches en championnat, en plus de la rencontre face aux Émiratis d'Al-Wasl dans la compétition continentale, et reste donc hors des plans d'Al-Ahli face à l'équipe qatarie.

Le club de Djeddah a bouclé sa préparation pour cette rencontre par une ultime séance d'entraînement, au cours de laquelle le staff technique s'est concentré sur les derniers réglages des aspects techniques et tactiques, dans l'attente de la situation du duo de retour, alors qu'il est important d'obtenir un résultat positif pour renforcer la position d'Al-Ahli dans la compétition asiatique.

Al-Ahli occupe la cinquième place du groupe Ouest avec quatre points, après avoir entamé son parcours par un match nul 1-1 face aux Ouzbeks du Pakhtakor, avant de s'imposer 3-1 contre les Émiratis d'Al-Wasl. De son côté, Al-Gharafa aborde la rencontre sous forte pression, après avoir perdu ses deux premiers matches face à Al-Hilal sur le score de 2-1, puis face à l'Esteghlal de Téhéran sur le même score, et reste ainsi sans aucun point.