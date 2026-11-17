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Al-Ahli ne pourra pas compter sur deux de ses principales stars au moment de disputer le très attendu Classico face à son rival historique, Al-Nassr.

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Al-Ahli recevra son rival Al-Nassr vendredi prochain au stade Al-Inma de Djeddah , dans le cadre d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

À environ 72 heures de la rencontre, le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » a confirmé l'absence pour le Classico de l'ailier Saleh Abu Al-Shamat et du milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan, deux stars d'Al-Ahli.

Le journal précise que les deux joueurs n'ont pas achevé leur programme de rééducation et ne sont pas encore prêts pour affronter Al-Nassr, après les blessures dont ils ont été victimes ces dernières semaines.

Spertsyan s'est blessé, victime d'une déchirure de l'adducteur, lors du match nul et vierge entre Al-Ahli et le club qatari d'Al-Sadd, le 2 novembre dernier, pour le compte de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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En raison de cette blessure, l'international arménien a manqué les rencontres de sa sélection face à Chypre et à la Lettonie en Ligue des nations de l'UEFA, lors de l'actuelle trêve internationale. Il a suivi un programme intensif de soins et de rééducation sous la supervision du staff médical de la sélection, en coordination avec celui d'Al-Ahli.

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Les deux staffs ont travaillé à remettre Spertsyan sur pied dans les meilleures conditions, afin qu'il puisse reprendre la compétition en toute sécurité sans risque de rechute, ce qui ne pouvait pas se faire avant le Classico contre Al-Nassr.

Spertsyan constitue l'une des options majeures dans les plans du Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, grâce à ses qualités de meneur de jeu, à ses déplacements entre les lignes et à sa contribution à la construction des attaques.

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Le milieu arménien a disputé 17 matchs avec Al-Ahli depuis le début de la saison, pour 3 buts inscrits et 7 passes décisives.

De son côté, Saleh Abu Al-Shamat s'est blessé à l'épaule lors de la victoire d'Al-Ahli face au club émirien d'Al-Wasl (3-1), le 12 octobre dernier, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

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Cette blessure a privé le jeune ailier des rencontres face à Al-Fayha, Al-Khaleej et Al-Shabab en Roshn Saudi League, ainsi que des deux matchs contre les clubs qataris d'Al-Gharafa et d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Abu Al-Shamat n'a pas non plus pu rejoindre la sélection saoudienne lors de l'actuelle trêve internationale, puisqu'il suivait un programme de rééducation dans l'espoir d'être rétabli pour le Classico face à Al-Nassr, ce qui s'est finalement révélé impossible.

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À noter que Saleh Abu Al-Shamat a disputé 12 matchs avec Al-Ahli depuis le début de la saison, pour un seul but inscrit et une passe décisive.

Les absences simultanées de Spertsyan et d'Abu Al-Shamat représentent un coup dur pour Al-Ahli avant le Classico contre Al-Nassr, d'autant que cette rencontre sera décisive pour revenir dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison.

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Al-Ahli occupe la 6e place du championnat saoudien avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires et 4 défaites, à 9 longueurs du leader Al-Hilal.

De son côté, Al-Nassr est 3e avec 28 points, à deux points d'Al-Hilal, et n'est devancé qu'à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.