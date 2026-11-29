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Donyell Malen a encore marqué les esprits dimanche avec l’AS Rome. L’attaquant a ouvert le score en première période contre l’AC Monza et délivré la passe décisive sur le but du 2-0. Le Néerlandais était alors déjà gêné par une blessure, qui l’a empêché de reprendre après la pause. Deuxième du classement, la Roma s’est finalement imposée 4-0 et compte désormais deux points de retard sur sa grande rivale, la Lazio, et un point d’avance sur l’Inter.

En milieu de semaine, la Roma avait décroché un point amplement mérité en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (2-2), de quoi renforcer encore sa confiance. Elle a bien entamé la rencontre face à Monza et a rapidement pris l’avantage grâce à Malen, qui a éliminé son adversaire avant de marquer du pied droit dans le petit filet opposé : 1-0.

Douze minutes plus tard, la Roma a doublé la mise, avec une nouvelle contribution décisive de Malen. Servi, l’ancien joueur du PSV a levé la tête et trouvé Matías Soulé dans l’espace. L’Argentin a contrôlé le ballon avant de frapper rapidement et avec beaucoup de maîtrise dans le petit filet opposé : 2-0.

Peu après, il est apparu que Malen ressentait déjà une gêne. La star romaine touchait régulièrement sa cheville, mais a tenu jusqu’à la pause. Entre-temps, la Roma a porté le score à 3-0 grâce à Soulé, encore lui. Après un excellent travail préparatoire de Rodrigo Mora et une combinaison avec Manu Koné, le meneur de jeu a envoyé le ballon dans la lucarne : 3-0.

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Sans surprise, l’entraîneur Gian Piero Gasperini a décidé de laisser Malen, son protégé, sur le banc à la mi-temps et de le remplacer par son remplaçant habituel, Santiago Castro. Peu après la reprise, l’Argentin aurait dû porter l’avance de la Roma à 4-0, mais, servi par Emanuele Lulli face à un but presque vide, il a tiré à côté.

Plus tard en seconde période, Castro a tiré droit sur les poings du gardien Demba Thiam. De quoi frustrer l’ancien joueur de Bologne. Dans le temps additionnel, il a toutefois obtenu ce qu’il espérait tant. Après une combinaison entre Paulo Dybala et Daniele Ghilardi, ce dernier a adressé un centre à ras de terre à Castro, qui a poussé le ballon au fond : 4-0.

La Roma affrontera Bologne vendredi, avant de préparer son match de Ligue des champions contre le Sporting Portugal, puis l’éternel derby face à la Lazio. Le club romain en bleu ne s’est pas qualifié pour une compétition européenne la saison dernière et n’a donc plus qu’un match à disputer, à domicile contre l’Atalanta, avant le derby, prévu le dimanche 13 décembre à 12 h 30.