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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Dont un record associé à une star algérienne : Hakimi écrit 4 chiffres historiques

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Hakimi
France
Maroc

Le lion de l'Atlas brille

Le Marocain Achraf Hakimi a inscrit son nom dans les annales de la Ligue 1, après avoir livré une prestation exceptionnelle lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Havre sur le score de 5-1, à l'occasion de la neuvième journée, réalisant une série de statistiques remarquables en conjuguant buts et passes décisives lors d'une soirée hors du commun sous le maillot du club parisien.

Le brio du capitaine de la sélection marocaine ne s'est pas limité à inscrire trois buts et à signer le premier triplé de sa carrière professionnelle, puisqu'il a également délivré deux passes décisives, portant son total de contributions offensives à cinq lors d'une seule rencontre, un exploit qu'il réalise pour la première fois de son parcours, aussi bien en club qu'avec la sélection marocaine.

Selon le site « Erem News », Hakimi a réalisé quatre statistiques marquantes au cours de cette confrontation, la première étant celle de cinq contributions offensives en un seul match, après avoir participé directement à tous les buts du Paris Saint-Germain, en inscrivant un triplé et en délivrant deux passes décisives, un bilan exceptionnel pour un joueur évoluant au poste de latéral.

La deuxième statistique concerne le premier triplé de sa carrière professionnelle, après avoir fait trembler les filets du Havre à trois reprises, réalisant ainsi un exploit personnel qu'il n'avait jamais atteint, que ce soit avec les clubs dont il a porté le maillot ou avec la sélection marocaine.

Hakimi est également devenu le premier défenseur à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis avril 2019, lorsque l'Algérien Youcef Atal avait réalisé le même exploit sous le maillot de Nice.

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La star marocaine a aussi fait revivre un exploit absent chez les joueurs marocains dans la compétition depuis 2016, en devenant le premier joueur marocain à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis celui de Sofiane Boufal sous le maillot de Lille, ajoutant ainsi une nouvelle étape à son palmarès déjà bien garni.

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