Le vote pour le Ballon d'Or 2026 a révélé un paradoxe frappant concernant Lionel Messi et Ousmane Dembélé. En effet, alors que la star argentine a terminé cinquième au classement final, six pays l'ont placé à la première place, tandis que le Français, lauréat du trophée lors de l'édition 2025, n'a reçu aucune voix à la première place de la part d'un seul pays.

Selon les détails du vote dévoilés par le magazine « France Football » et mis en avant par le journal espagnol « AS », les votants du Brésil, de l'Argentine, du Panama, de la Biélorussie, des Émirats arabes unis et de la Chine ont placé Messi à la première place, malgré le fait qu'il ait achevé la compétition en dehors des quatre premières places.

Quant à Dembélé, qui s'est classé septième au classement final, il a obtenu la deuxième place sur les listes des votants de sept pays, à savoir le Burkina Faso, la Chine, la France, la Géorgie, Haïti, la Macédoine du Nord et le Nigeria, mais il n'a reçu aucune voix à la première place.

Mbappé présent dans le vote de la Chine

Dans le détail du vote, la Chine a placé Kylian Mbappé à la cinquième place, tandis que le votant du Paraguay l'a choisi à la troisième place. À l'échelle du continent africain, neuf pays sur les 20 ayant participé au vote ont placé Mbappé à la première place.

Erling Haaland n'a pas été plus chanceux que Dembélé pour ce qui est des voix à la première place, puisqu'aucun votant ne l'a placé en tête, tandis que les représentants de la Croatie, de l'Irlande du Nord et de la Norvège l'ont placé à la deuxième place.

Quant à Michael Olise, c'est le journaliste représentant Curaçao qui a été le seul à le placer à la première place.