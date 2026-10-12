Le flou entoure la situation de plusieurs joueurs de Manchester United concernant leur participation au prochain match de Ligue des champions, face à l'Atlético Madrid, après leur absence à l'entraînement.

L'équipe de l'entraîneur Michael Carrick n'a remporté aucune victoire lors de ses quatre dernières rencontres de Premier League, son dernier succès remontant à la réception du Sabah d'Azerbaïdjan en ouverture de la phase de ligue en Ligue des champions, sur le score de 4-0.

Le dernier revers de Manchester United est survenu samedi dernier, avec un match nul 1-1 contre Tottenham à Old Trafford. Et malgré le fait que les Spurs ont terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Rodrigo Bentancur, ils ont réussi à égaliser à la 90e+2.

Selon Sky Sports, le flou entoure le duo de Manchester United Luke Shaw et Kobbie Mainoo avant le déplacement à l'Atlético Madrid.

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Les deux joueurs ont manqué l'entraînement à Carrington avant le voyage de l'équipe en Espagne pour y affronter les Colchoneros. United doit prendre une décision quant à savoir si les deux joueurs feront le déplacement dans la capitale espagnole.

Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui manqueront également le match contre l'Atlético Madrid, rejoignant Manuel Ugarte, absent de longue date.

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Sky Sports a précisé que Matthijs de Ligt a participé à une séance d'entraînement ce lundi, le défenseur néerlandais poursuivant son programme de réathlétisation pour se remettre d'une blessure au dos qui l'éloigne des terrains depuis le mois de novembre dernier.

Un grand danger menace United face à l'Atlético

De son côté, le correspondant de Sky Sports Danyal Khan a commenté les absences de United avant le match contre l'Atlético, écrivant sur X : « La situation n'est pas bonne pour Manchester United, avec l'absence de Luke Shaw, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui à l'entraînement ce matin. »

Il a expliqué : « Au vu des zones dans lesquelles l'Atlético Madrid préfère attaquer, le flanc gauche de United pourrait être en grand danger », affirmant que « la charge sera lourde pour Rashford ou Cunha afin d'aider celui qui évoluera au poste d'arrière latéral demain (mardi) », en s'appuyant sur une statistique du site WhoScored qui illustre son propos et les pourcentages d'attaques de l'Atlético dans l'axe ou sur les côtés.









Carlos Baleba, lui, cherche à disputer sa première titularisation avec United, après que le joueur camerounais, recruté cet été pour 70 millions de livres sterling en provenance de Brighton, a connu ses premières minutes face à Tottenham, samedi.

Le défenseur Leny Yoro doit accompagner l'entraîneur Michael Carrick lors de la conférence de presse qui se tiendra au stade Riyadh Air Metropolitano à Madrid, ce lundi soir.