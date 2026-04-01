Donny van de Beek annonce une excellente nouvelle à l'Ajax : « Je n'en suis pas loin »

Après plus de six mois d'absence sur les terrains de football, Donny van de Beek s'apprête à faire son retour. Dans l'émission « 14 minutes avec » de son ancien club, l'Ajax, il confirme qu'il se sent « en excellente forme physique ». « J'espère pouvoir rejoindre l'équipe d'ici quelques semaines. »

Le 23 septembre dernier, tout a mal tourné pour Van de Beek. Lors du match à l'extérieur contre l'Athletic Club, le milieu de terrain de Gérone s'est déchiré le tendon d'Achille. Van de Beek a hurlé de douleur et a dû suivre une rééducation de plusieurs mois. Il s'apprête enfin à faire son retour.

« Je vais bien », commence Van de Beek, qui fêtera ses 29 ans plus tard ce mois-ci. « Je suis bien sûr en passe de revenir sur le terrain, mais en fait, ça se passe super bien. Je me sens en pleine forme physiquement. Je suis vraiment impatient de revenir. »

« Je travaille d'arrache-pied avec le kiné et je m'entraîne sur le terrain. J'espère rejoindre l'équipe dans quelques semaines, donc ça s'annonce bien. Courir sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus agréable. À un moment donné, on en a marre de la salle de sport. »

« En tant que footballeur, on a envie de se défouler sur le terrain avec le ballon. C’est là où j’en suis actuellement. Au final, on commence à voir de plus en plus de choses positives et on a vraiment hâte de rejouer au foot. J’ai hâte de rejoindre l’équipe, je n’en suis plus très loin. »

La blessure, ses conséquences et les mois de rééducation n’ont pas été sans conséquence pour Van de Beek. « Ça a été très dur, bien sûr », reconnaît-il. « Surtout les premiers mois. Quand un moment comme ça arrive, c’est super énervant et difficile. »

« Parce que c'est un processus tellement long, et bien sûr, on n'a vraiment pas envie de ça. Heureusement, j'ai pu en finir avec ça et je pourrai rejoindre l'équipe dans quelques semaines pour les aider à nouveau. C'est ce qu'il y a de plus sympa : s'entraîner avec le ballon et disputer des matchs. »

« J’ai travaillé très dur. On s’est entraînés tous les jours, y compris en salle. Je ne pouvais bien sûr pas faire grand-chose sur le terrain, et je continue à faire un peu de gym, mais maintenant, je me concentre vraiment à nouveau sur le terrain. On est dans la phase finale. Il reste un petit bout de chemin à parcourir, mais ça se passe bien », a déclaré Van de Beek.