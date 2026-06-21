Le sélectionneur grec Georgios Donis a défendu ses choix tactiques après la lourde défaite 0-4 contre l’Espagne, assurant que sa stratégie était la mieux adaptée pour affronter l’une des meilleures nations du football mondial. Il a également appelé à une critique plus réaliste de son travail et de celui de ses joueurs.

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Les « Verts » se sont inclinés face à l’Espagne lors de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, reportant ainsi leur destin au dernier match contre le Cap-Vert.

En conférence de presse, il a réaffirmé la confiance de son groupe : « Nous croyons toujours en nos chances et nous aborderons le match contre le Cap-Vert avec beaucoup d’assurance. Nous avons encore l’occasion de nous battre et d’atteindre notre objectif. »

Il a toutefois reconnu des lacunes défensives flagrantes, admettant : « Nous aurions dû être plus solides derrière. Je n’ai pas d’explication complète à tout ce qui s’est passé, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et l’Espagne a marqué tôt, ce qui a rendu la rencontre plus difficile pour nous. »

Il a également reconnu que ses joueurs avaient été affectés psychologiquement après ce départ manqué, expliquant : « Quand les choses ne se passent pas comme prévu, il est normal que les joueurs soient déstabilisés. J’ai tenté de les rassurer pendant la rencontre… Cela arrive même aux plus grandes équipes. Je ne dis pas que nous avons eu peur, mais nous avons manqué de confiance sur le terrain et nous aurions dû trouver de meilleures solutions. »

Il a également expliqué avoir adapté son plan de jeu par rapport à la rencontre face à l’Uruguay, en raison de la supériorité supposée de l’adversaire.

« Nous avons choisi un 4-5-1 avec un bloc bas, car nous affrontions une équipe extrêmement forte. Face à l’Uruguay, nous étions en 4-4-2, mais ce système n’aurait pas fonctionné contre l’Espagne. »

« La sélection espagnole possède plusieurs options offensives et peut atteindre le but depuis différents angles. Notre objectif était donc de réduire sa dangerosité dans la surface de réparation, et je pense que nous avons pris la bonne décision avant le match », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’absence de Mohammed Kanoo dans le onze de départ, le technicien a préféré botter en touche : « Je ne répondrai à aucune question concernant des joueurs en particulier. »

Malgré la lourde défaite, l’entraîneur a réaffirmé sa confiance dans l’avenir de la sélection saoudienne, assurant que ce résultat n’entame en rien sa foi en l’effectif actuel.

« Nous avons connu un mauvais résultat aujourd’hui, mais cela ne nous arrêtera pas. Nous avons affronté une équipe très forte. Je suis réaliste et je crois que la sélection sera meilleure à l’avenir. Je suis fier de ce que les joueurs apportent au quotidien, et je ne perdrai pas confiance en eux à cause d’un seul match. »

Pour conclure, il a lancé un message à ses détracteurs : « Cette Coupe du monde a déjà connu plusieurs scores lourds. Nous acceptons la critique, à condition qu’elle reste réaliste. Nous allons continuer à travailler et à nous projeter vers le prochain match, car notre parcours dans la compétition n’est pas fini. »