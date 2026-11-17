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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a dévoilé les raisons de la défaite de son équipe lors du match amical face à l'Ouzbékistan, disputé au Qatar.

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La sélection saoudienne s'est inclinée 1-2 face à l'Ouzbékistan ce mardi, au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, la capitale qatarie, lors de son deuxième match amical de l'actuelle trêve internationale.

« Nous retenons des leçons utiles, même si nous n'avons pas obtenu le résultat que nous espérions, et nous devons en tirer profit », a déclaré Donis en conférence de presse d'après-match, des propos rapportés par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat.

Interrogé sur les raisons de la défaite, il a expliqué : « Nous avons manqué de concentration pendant les 60 premières minutes et nous avons offert de nombreuses occasions à l'adversaire, qui en a profité pour marquer deux buts, avant que les joueurs ne montrent une réaction positive lors de la dernière demi-heure. »

Il a toutefois nuancé : « Nous terminons ce rassemblement avec de nombreux acquis et points positifs, à commencer par le suivi et l'observation du niveau des joueurs récemment appelés. Cette période a été importante pour constituer une base de 40 joueurs. »

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Et d'ajouter : « Le principal point positif, c'est la construction et la formation d'un nouveau groupe. Nous avons de jeunes éléments au sein de la sélection, et il est indispensable de les soutenir. »

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Avant de conclure : « Notre priorité actuelle est d'apprendre de nos erreurs pour les éviter à l'avenir, tout en continuant à donner sa chance à chacun. »

Il s'agit de la première défaite de la sélection saoudienne depuis le revers 4-0 concédé face à l'Espagne , lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Depuis, l'Arabie saoudite avait disputé 7 matchs, dont un au Mondial, 5 lors de la 27e Coupe du Golfe et un en amical, pour 5 victoires et 2 nuls, avant de s'incliner face à l'Ouzbékistan.

Cette défaite est également la troisième subie par Donis à la tête de la sélection saoudienne depuis sa prise de fonctions en avril dernier, lui qui s'était notamment incliné en amical face à l'Équateur avant le Mondial 2026.

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Shirzad Isnov a ouvert le score pour l'Ouzbékistan à la 19e minute, profitant d'une erreur fatale du gardien saoudien Hamed Youssef Al-Shanqiti.

Le jeune portier a tenté une passe vers l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est arrivé dans les pieds d'Isnov, qui s'est retrouvé seul face au but et n'a eu aucun mal à le pousser au fond des filets.

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La sélection saoudienne a toutefois rapidement réagi : son attaquant Firas Al-Buraikan a égalisé à la 23e minute, en reprenant de la tête un centre d'Ahmed Al-Ghamdi.

Mais la joie d'Al-Buraikan et de ses coéquipiers a été de courte durée, puisque l'Ouzbékistan a repris l'avantage à la 35e minute, de nouveau par Shirzad Isnov, qui a exploité un ballon qui traînait dans la surface pour le transformer en but.

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La sélection saoudienne boucle ainsi son rassemblement à Doha, la capitale qatarie, durant l'actuelle trêve internationale. Le match face à l'Ouzbékistan était son deuxième, après la victoire 3-2 contre la Corée du Sud vendredi dernier.