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Georgios Donis, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, a décidé d'écarter Mohammed Mahzari du stage de la sélection saoudienne organisé au Qatar, lors de la trêve internationale du mois de novembre.

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Selon un communiqué officiel de la sélection saoudienne, l'exclusion de Mahzari fait suite à des douleurs ressenties aux ischio-jambiers, les examens médicaux ayant confirmé sa blessure et la nécessité d'un programme de soins et de rééducation. Il doit regagner Riyad aujourd'hui pour entamer son programme de réathlétisation avec son club.

Donis avait conduit l'Arabie saoudite à la victoire face à la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors du match qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, pour sa première rencontre amicale durant la présente trêve internationale en vue des échéances à venir.

Marwan Al-Sahafi, l'ailier d'Al-Ittihad, a ouvert le score pour la sélection saoudienne à la première minute du temps additionnel de la première mi-temps.

Dès le début de la seconde période, précisément à la 47e minute de jeu, Hyun-ju a réussi à inscrire le but égalisateur pour la sélection sud-coréenne, après avoir converti un centre au ras du sol d'une frappe puissante que le gardien saoudien Mohammed Al-Owais n'a pu détourner.

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Mohammed Kanno, le milieu de terrain d'Al-Hilal, a rapidement répondu à ce but en redonnant l'avantage à la sélection saoudienne à la 56e minute de jeu, après avoir reçu une passe de Saud Abdulhamid, le latéral du RC Lens, et l'avoir logée au fond des filets d'une frappe puissante.

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Abdulelah Al-Amri, le défenseur d'Al-Nassr, n'a pas attendu longtemps, ajoutant le troisième but de l'Arabie saoudite à la 59e minute, après avoir converti d'une tête un ballon centré par Nasser Al-Dawsari, le milieu de terrain d'Al-Hilal, sur un corner.

Et malgré le fait que Lee Jae ait réussi à inscrire le deuxième but de la sélection sud-coréenne à la 68e minute, après avoir converti un centre au ras du sol dans les filets d'Al-Owais, la sélection saoudienne a su préserver sa victoire.

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Il s'agit de la première victoire de la sélection saoudienne face à son homologue sud-coréenne depuis 21 ans, précisément depuis 2005, lorsqu'elle s'était imposée à l'aller comme au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2006.

À noter que ce match était le 19e opposant les sélections saoudienne et sud-coréenne, tant sur le plan amical qu'officiel, depuis leur première rencontre en 1980.

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Lors des 18 matches précédents, la sélection saoudienne a signé 5 victoires, contre 6 matches remportés par la sélection coréenne, le nul s'étant imposé dans 7 autres rencontres.

Depuis lors, les deux sélections avaient disputé 6 matches, dont l'Arabie saoudite n'avait remporté aucun, la sélection coréenne ayant réussi à gagner deux matches, tandis que 4 rencontres s'étaient soldées par un nul, avant la victoire du match de ce jour.

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Sur le plan amical, les deux sélections ont disputé leur septième rencontre, cette série ayant débuté en 1980. La sélection coréenne l'avait emporté à deux reprises, tandis que 3 matches s'étaient soldés par un nul, la victoire de ce jour étant la deuxième pour la sélection saoudienne.

La victoire la plus marquante de la sélection saoudienne face à son homologue coréenne avait eu lieu en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal avait inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

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Quant au dernier match officiel, il s'était tenu en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, s'achevant dans le temps réglementaire sur un nul sur le score de 1-1, avant que la sélection coréenne ne réussisse à se qualifier pour les quarts de finale aux tirs au but.

À noter que la sélection saoudienne disputera une nouvelle rencontre amicale dans le cadre de son stage actuel dans la capitale qatarie Doha après la Corée du Sud, lorsqu'elle affrontera la sélection d'Ouzbékistan mardi prochain.