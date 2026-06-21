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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Donis a-t-il été critiqué ? Saoud Abdelhamid explique les raisons du quadruplé de l’Espagne

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
S. Abdulhamid
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Le défenseur saoudien a réagi après la lourde défaite concédée face aux « Matadors ».

Saoud Abdelhamid, défenseur de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, a expliqué les raisons de la lourde défaite concédée face à l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens ont été dominés et ont concédé une défaite 0-4 face aux Espagnols, ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Au micro des télés après la rencontre, le latéral droit a analysé la défaite : « On a tenté un nouveau système, mais les Espagnols nous ont mis sous pression, ont exploité nos erreurs et ont ouvert le score très tôt, ce qui a rendu la tâche très compliquée. »

Le joueur fait ainsi référence au choix du sélectionneur grec Georgios Donis d’aligner cinq défenseurs face aux champions d’Europe, une première sous son égide.

Interrogé sur le soutien des supporters, il a répondu : « Il est inutile de parler du public saoudien, car on ne peut le décrire, quels que soient les mots utilisés. Il nous soutient depuis le début et continuera à le faire jusqu’à la fin. »

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Il a ajouté : « Ce match est derrière nous, il nous en reste un autre et j’espère qu’ils seront à nouveau présents. Nous ferons tout pour nous qualifier. »

Samedi prochain, à l’aube, l’équipe d’Arabie saoudite affrontera le Cap-Vert lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Une victoire est impérative pour espérer atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

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