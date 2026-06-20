Domination espagnole et surprises asiatiques… Que réserve l’avenir à l’Arabie saoudite ?

La sélection espagnole se prépare à défier une nouvelle équipe asiatique, l’Arabie saoudite, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous crucial pour les Matadors, qui doivent se rattraper après leur faux pas inaugural et relancer leur qualification.

Malgré les écarts historiques et techniques qui jouent en faveur de la Roja, les statistiques rappellent que les confrontations des Matadors face aux sélections asiatiques en Coupe du monde n’ont pas toujours été faciles ni acquises d’avance ; elles ont même souvent réservé des surprises et des résultats plus serrés qu’attendu ces dernières décennies.

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En sept confrontations, la Roja totalise quatre victoires, deux nuls et une défaite, preuve que les représentants du continent asiatique ont souvent tenu leur rang.

Tout commence en 1990 : la Roja domine la Corée du Sud 3-1 en phase de groupes, puis les deux sélections se neutralisent 2-2 en 1994, avant qu’un nouveau 0-0 ne les sépare en quarts de finale de l’édition 2002, finalement remportée par la Roja aux tirs au but.

En 2006, les Ibériques battent l’Arabie saoudite 1-0 au premier tour, puis, en 2018, ils dominent l’Iran sur le même score, confirmant une certaine supériorité face aux formations asiatiques.

La plus grande surprise est survenue au Mondial 2022 : les Espagnols ont chuté face au Japon (1-2), l’un des plus grands séismes du tournoi, preuve que les formations asiatiques peuvent désormais bousculer les cadors et les punir au moindre relâchement.

À l’approche de leur affrontement avec l’Arabie saoudite, les Espagnols savent que leur palmarès ne suffira pas à leur assurer la victoire. Les Saoudiens, euphoriques après leur match nul contre l’Uruguay, pourraient donc jouer les trouble-fête, tandis que les Matadors chercheront absolument leur première victoire dans le tournoi.

Entre la quête de prestige des Espagnols et l’ambition des Saoudiens de créer une nouvelle surprise, cette rencontre s’annonce comme un nouveau chapitre de l’histoire contrastée des « Matadors » face aux sélections asiatiques en Coupe du monde.