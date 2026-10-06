« Docteur Messi » : une université argentine surprend la Pulga lors de son match d'adieu

Lionel Messi s'apprête à disputer son dernier match sous le maillot de la sélection argentine, mais ses adieux à l'équipe nationale ne se limiteront pas au terrain, puisque l'Université de Buenos Aires a décidé de lui rendre hommage en lui décernant sa plus haute distinction académique, en reconnaissance de son parcours et de ses accomplissements avec son pays.

L'Argentine affronte le Bénin, à l'aube de demain mercredi, au stade « Monumental » de Buenos Aires, lors d'un match qui marquera la dernière apparition de Messi avec l'Albiceleste, moins de trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Bien que la rencontre ne revête pas un grand enjeu sportif, elle s'est transformée en une occasion de célébrer le parcours du capitaine de l'Argentine, qui se prépare à faire ses adieux à la sélection après des années riches en succès.

Messi « docteur honoris causa »

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Selon ce qu'a rapporté la chaîne RMC française, l'Université de Buenos Aires, la plus prestigieuse institution éducative d'Argentine, a décidé de décerner à Messi, âgé de 39 ans, le titre de « docteur honoris causa » (Doctor Honoris Causa), la plus haute distinction honorifique que l'université accorde.

Cet hommage vient en reconnaissance du parcours sportif de Messi et de ses accomplissements avec la sélection argentine, ainsi que du rôle qu'il a joué en représentant son pays sur la scène internationale.

Le Conseil supérieur de l'Université de Buenos Aires a approuvé à l'unanimité l'attribution de cet hommage à Messi, soulignant que le parcours du champion du monde et octuple Ballon d'or représente « un exemple d'excellence, de persévérance, d'humilité et de conduite éthique ».

Malgré l'obtention du titre de « docteur honoris causa », cet hommage n'accorde à Messi aucun droit académique ou professionnel, puisque le joueur ne donnera pas de conférences et n'enseignera pas à l'université.

Premier footballeur à recevoir cet hommage

Messi deviendra le premier footballeur à recevoir le titre de « docteur honoris causa » de l'Université de Buenos Aires, qui a déjà rendu hommage à un certain nombre de scientifiques, d'universitaires et de politiques argentins et étrangers, parmi lesquels les médecins français Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier.

Ricardo Gelpi, recteur de l'université, a déclaré dans le communiqué annonçant cet hommage : « Au-delà de ce que tous les Argentins savent de Messi, et au-delà des chiffres et des statistiques qui confirment sa stature sportive, nous voulons également rendre hommage à une personne humble et persévérante, un modèle et un ambassadeur de notre culture populaire et de notre identité nationale. »

Il a ajouté : « À travers cet hommage, nous voulons mettre en lumière la stature et l'influence d'une personne qui a réalisé, par le sport et au-delà, des accomplissements exceptionnels et est devenue un modèle d'excellence. »

Des chiffres exceptionnels avec l'Argentine

Messi est le joueur argentin ayant disputé le plus de matchs internationaux, avec un total de 207 rencontres avant la confrontation face au Bénin, qui portera son total à 208 matchs.

Il est également en tête de la liste des buteurs de la sélection avec 125 buts, en plus d'être le meilleur passeur de l'histoire de l'Albiceleste avec 68 passes décisives.

Messi a mené l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022, a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin 2008, et s'est couronné de la Copa América à deux reprises, en 2021 et 2024, concluant ainsi sa carrière internationale par un hommage académique exceptionnel coïncidant avec ses adieux à la sélection.