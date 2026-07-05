Djokovic efface le record légendaire de Federer et se qualifie pour les quarts de finale de Wimbledon

Le Serbe Novak Djokovic a établi ce dimanche un nouveau record historique en surpassant le total de victoires de l’ancien Suisse Roger Federer à Wimbledon, grâce à sa victoire 7-6, 6-3, 3-6, et 6-3, validant ainsi son billet pour les quarts de finale.

À 39 ans, le Serbe porte ainsi son total à 106 succès en simple sur le gazon londonien, dépassant l’ancien record de Federer (105). mais il reste encore loin de la détentrice du record absolu, l’Américaine Martina Navratilova (120 victoires).

L’ancien numéro un mondial a connu un départ laborieux face à Safiullin, qui visait à égaler sa meilleure performance en Grand Chelem trois ans après ses quarts à Wimbledon. Mené 2-5 dans la première manche, il est revenu à 5-5, avant de remporter le tie-break 8-6.

Bien qu’il ait cédé le troisième set, comme au premier tour face au Chinois Wu Yibing (102e) et au troisième tour contre le Français Arthur Rinderknech (28e), le Serbe a finalement emporté la rencontre, longue de 3 heures et 26 minutes sur le court central, sans véritable difficulté.

Après la rencontre, le Serbe a commenté : « C'est une nouvelle victoire après un match difficile », avant de saluer la performance de son adversaire issu des qualifications : « Romain a très bien démarré le match ; il est rare que je me sente dominé face à un joueur de fond de court. »

Djokovic, qui vise un 25e titre du Grand Chelem, cherche à conquérir un huitième sacre à Wimbledon afin d’égaler le record de Roger Federer sur le gazon londonien.

En quarts, il défiera le vainqueur du match entre le Canadien Félix Auger--Aliassime (tête de série n° 4) et l’Espagnol Alejandro Davidovich (tête de série n° 23), fraîchement couronné sur gazon à Majorque.