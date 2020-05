Djibril Cissé prêt à rejouer, même sans salaire !

L'ancien international français a confié qu'il était disposé à revenir en Ligue 1 pour jouer sans salaire.

Bloqué à 96 buts en 208 matches de , l'ancien attaquant veut finir le travail, lui qui se dit obsédé par ses chiffres. 4 petits buts manquent au bonheur de Cissé.

Aulas : "Eyraud me doit des excuses"

L'article continue ci-dessous

«Tu sais comment c'est un buteur, on a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou,» a indiqué à So Foot l'ancien joueur de l'AJA et de l'OM notamment.

Plus d'équipes

@DjibrilCisse prêt à reprendre du service pour les 100 buts en !!!

RT que les clubs de @Ligue1Conforama entendent !

.

Partagez avec le hashag #100butspourDjib ! pic.twitter.com/loA2ApqyF2 — Djibril Cissé Fans (@DjibCisseFans) May 5, 2020

«J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif je fais tout pour l'atteindre », a ajouté Cissé, 38 ans.

«Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l'instant, je n'ai pas de contacts très avancés mais j'espère que des clubs vont se manifester. » Avis aux amateurs...