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L'Algérie a lourdement chuté sur la pelouse du Togo (3-0), mardi dernier, en qualifications de la CAN 2027, au terme d'une prestation terne qui a mis en lumière des problèmes tactiques et mentaux au sein du groupe et jeté le doute sur l'avenir du sélectionneur Ibrahim Hamdani, alors que l'équipe est en quête d'une identité claire et de nouveaux leaders.

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La sélection algérienne s'est effondrée pendant la rencontre, encaissant trois buts en première période sans la moindre réaction, dans une absence totale d'esprit combatif. Ses joueurs n'ont pas cadré le moindre tir avant la 87e minute.

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Samir Djebali, journaliste spécialiste du football algérien, estime que cette défaite était prévisible au vu de la prestation peu convaincante livrée lors du match aller.

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Il juge toutefois la manière encore plus décevante, pointant un manque d'envie et de graves lacunes dans le plan tactique, selon des propos rapportés par RMC (média français).

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Hamdani sous le feu des critiques, l'affaire Aït-Nouri

Les critiques se multiplient à l'encontre de Hamdani, en poste depuis septembre dernier en remplacement de Vladimir Petković, malgré un bilan de trois victoires, un nul et une seule défaite.

Pour Mehdi Dahak, fondateur du site « DZ Foot », le technicien de 48 ans n'a jamais vraiment fait l'unanimité depuis ses débuts, en raison de son manque d'expérience d'entraîneur au niveau professionnel.

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Il estime également que la sélection n'a montré aucune progression nette dans le jeu sous sa direction, tandis que certains de ses choix interrogent, comme la mise à l'écart de Baghdad Bounedjah et de Houssem Aouar.

L'affaire Rayan Aït-Nouri a encore accentué la pression sur le sélectionneur, le latéral de Manchester City ayant été écarté de la sélection à la suite d'un différend survenu après qu'il n'a pas joué lors de la victoire face à la Zambie (3-1), le 25 septembre.

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Djebali estime que la gestion de ce dossier n'a pas été heureuse, tandis que Dahak évoque un flou autour de la nature de la relation entre Hamdani et son adjoint, Antar Yahia, qui avait intégré le staff technique avant la nomination de l'entraîneur principal.

Le départ de Hamdani est désormais une hypothèse sérieuse après ce dernier revers. Djebali estime que la Fédération algérienne pourrait annoncer son limogeage dans les heures ou les jours à venir, jugeant préférable de mettre rapidement fin à l'expérience, alors qu'il reste environ quatre mois pour trouver un entraîneur capable de faire progresser le groupe et de lui donner un nouvel élan.

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Une génération talentueuse en manque de leaders

La sélection algérienne dispose de jeunes talents prometteurs, comme Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Mohamed Belloumi, Adil Boulbina et Yacine Titraoui, mais elle souffre de l'absence de leaders dotés d'une forte personnalité.

Selon Djebali, la Fédération n'a pas bien préparé le départ de la génération qui a mené l'Algérie au titre lors de la CAN 2019, parmi laquelle Raïs M'Bolhi, Adlène Guedioura, Sofiane Feghouli et Ismaël Bennacer, ainsi que Riyad Mahrez et Youcef Belaïli.

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Il souligne que l'équipe manque actuellement d'âme et de caractère, malgré un potentiel technique prometteur.

Malgré cette défaite, l'Algérie occupe toujours la tête du groupe I avec 7 points, soit une longueur d'avance sur le Togo, deux sur la Zambie et quatre sur le Burundi.

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Elle devra toutefois obtenir un résultat positif en Zambie, avant de recevoir le Burundi lors de la dernière journée, pour éviter de manquer le tournoi continental.

Les critiques visent désormais aussi le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, qui avait choisi Hamdani et Antar Yahia. Dahak souligne que ses décisions font débat dans le milieu du football et que certaines personnalités qui soutenaient ses choix commencent à prendre leurs distances.