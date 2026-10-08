Le Brésilien Endrick semble commencer à envisager sérieusement un départ du Real Madrid lors du prochain mercato hivernal, en raison de son faible temps de jeu avec l'équipe. Des rapports italiens ont par ailleurs révélé que l'attaquant du club madrilène a placé le Milan AC en tête de la liste des clubs qu'il privilégierait en cas de départ sous forme de prêt.

Endrick, âgé de 20 ans, était revenu au Real Madrid après un prêt réussi à l'Olympique Lyonnais, où il avait inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matches la saison dernière, retrouvant une partie de son éclat et participant avec la sélection brésilienne à la Coupe du monde 2026.

Mais le retour de l'attaquant brésilien à Madrid ne s'est pas déroulé comme il l'espérait, le recrutement de Yan Diomande en provenance de Leipzig, conjugué à une blessure musculaire, ayant compliqué sa situation au sein de l'équipe.

Endrick, ancien joueur de Palmeiras, s'est contenté de 4 minutes de jeu seulement face à Elche, lors du match remporté par le Real Madrid 3-2 le 15 septembre dernier, ce qui a accru ses craintes quant à ses chances d'obtenir un temps de jeu suffisant durant le reste de la saison, tandis que des rapports de presse ont indiqué que l'entraîneur José Mourinho l'avait écarté de ses plans.

Endrick est lié au Real Madrid par un contrat jusqu'en juin 2030, mais il est conscient qu'un temps de jeu limité pourrait nuire à son développement, ainsi qu'à ses chances de conserver sa place avec la sélection brésilienne, ce qui le rend ouvert à l'idée de vivre une nouvelle expérience sous forme de prêt durant le mercato hivernal.

Plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt pour le recruter durant l'été, au premier rang desquels le Milan AC, l'AS Rome et la Juventus, aux côtés d'Aston Villa en Angleterre, tandis que l'Olympique Lyonnais s'est également montré ouvert à un retour du joueur qui avait brillé sous son maillot la saison dernière.

Endrick privilégie le Milan AC

La concurrence pour recruter Endrick cet hiver semble appelée à s'intensifier, dans un contexte d'embouteillage des options offensives au Real Madrid, avec la présence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Yan Diomande, Carlos Espi, Brahim Diaz et Rodrygo Goes.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », Endrick a informé le Milan AC qu'il serait son choix privilégié s'il décidait de quitter le Real Madrid sous forme de prêt durant le mercato hivernal.

Si tel était le cas, Endrick retrouverait son ancien coéquipier Luka Modric, qui avait quitté le club madrilène à l'été 2025 à l'issue de son contrat, pour rejoindre les Rossoneri lors d'un transfert libre.

Le club italien avait déjà fait des démarches pour recruter le joueur l'été dernier, et espère que ces contacts porteront leurs fruits lors du prochain mercato, d'autant plus que des relations étroites existent entre l'agence « Roc Nation », qui représente Endrick, et Gerry Cardinale, le propriétaire du Milan AC.

Ces relations pourraient jouer un rôle dans la décision concernant l'avenir du joueur, d'autant que le Milan AC a désormais besoin d'options supplémentaires en attaque après la blessure d'Alexis Saelemaekers et son absence attendue pour environ quatre mois.

Endrick se distingue par sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui lui permet de jouer sur l'aile droite ou en soutien de l'attaquant, un atout qui pourrait en faire une option adaptée pour le Milan AC durant la seconde moitié de la saison.