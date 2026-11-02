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Bart DHanis
Traduit par

« Dimanche, j’ai soudain trouvé Wout Weghorst très sympa et gentil »

Excelsior vs Twente
Excelsior
Twente
Eredivisie

Hugo Borst a déclaré dans sa chronique pour Het Algemeen Dagblad que, dimanche, Wout Weghorst ne l’avait « pour une fois pas agacé ».

Weghorst a été l’homme du week-end dimanche après-midi. L’attaquant du FC Twente a inscrit pas moins de quatre buts lors de la victoire 0-9 de son équipe face à Excelsior.

Parmi eux figuraient deux très beaux buts, mais le deuxième était particulièrement mémorable. L’international néerlandais a récupéré le ballon près de la ligne médiane, l’a transmis d’une talonnade, l’a reçu plus haut sur le terrain, a réalisé une nouvelle talonnade, puis a combiné avec Sondre Orjasaeter avant de décocher une frappe du gauche dans le petit filet opposé.

« Je dois avouer que j’ai revu ce but, conclusion sublime d’une contre-attaque rapide, 23 fois », commence Borst. « Quand on critique Wout, on espère quand même avoir mal vu. Parce que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être vraies. »

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« Ce but était un miracle. Pas un miracle de Dieu, bien sûr (puisqu’il n’existe pas), même si l’on attendait que Wout remercie son Créateur », poursuit le journaliste.

Borst a néanmoins apprécié le but de Weghorst. « Bon sang, quel but extraordinaire. Il a aussitôt affiché sur sa tronche cette joie façon EO, et cette fois, elle ne m’a pas agacé. Toutes ses frasques, y compris ces scènes avec Lionel Messi, le point culminant, ne me sont pas revenues à l’esprit à ce moment-là. »

« Peut-être que toutes ces extravagances n’avaient jamais eu lieu. Ou qu’elles avaient été effacées. Tout à coup, j’ai trouvé Wout vraiment sympathique et gentil », conclut-il dans sa chronique.

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