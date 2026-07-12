Diego Forlán est nommé sélectionneur avec effet immédiat de l’équipe qualifiée pour la Coupe du monde

Diego Forlán est officiellement le nouveau sélectionneur de l’Uruguay. La Fédération uruguayenne de football a officialisé sa nomination dimanche. L’entraîneur de 47 ans, en poste de manière intérimaire, succède à Marcelo Bielsa.

L’Uruguay a fortement déçu lors de cette Coupe du monde. Placé dans le groupe de l’Espagne, du Cap-Vert et de l’Arabie saoudite, il a terminé troisième, avec deux points.

Les Sud-Américains ont donc été éliminés dès la phase de groupes. Peu après, le sélectionneur Marcelo Bielsa a annoncé son départ.

Il est nommé jusqu’en mars 2025 ; au-delà, la fédération décidera soit de le conserver, soit de chercher un autre sélectionneur.

Il cumulera cette mission avec celle d’entraîneur de l’équipe d’Uruguay des moins de 20 ans, laquelle prendra part en janvier 2027 au championnat d’Amérique du Sud de la catégorie.

Son expérience sur le banc reste limitée : il n’a dirigé que Peñarol (onze matchs) et CA Atenas (douze matchs).

En tant que joueur, l’ancien attaquant a connu une carrière prestigieuse : 112 sélections et des passages marquants à Manchester United, à l’Atlético de Madrid et à l’Inter. Il a pris sa retraite sportive en 2019.