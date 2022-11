Didier Deschamps avant la Coupe du monde : "Varane est censé être disponible pour le premier match"

Après le forfait de Kimpembe, le sélectionneur des Bleus s'est voulu rassurant sur la reprise de son vice-capitaine et a donné quelques infos.

Pouvez-vous nous expliquer les raisons du forfait de Presnel Kimpembe ? Et pourquoi l'avoir remplacé par Axel Disasi ? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout a été fait pour lui permettre d'être disponible. Après, il y a la réalité. Celle de mercredi n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a sa situation physique et son ressenti aussi. C'est quelqu'un qui est honnête, et il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité, même si elle est douloureuse aujourd'hui. Malheureusement, "Kim" n'a pas tous les éléments pour être prêt pour ce qui nous attend. J'ai appelé Axel Disasi de part ce qu'il fait avec son club. Et gaucher ou droitier ? Dans une défense à deux c'est différent, et j'ai des droitiers qui jouent à gauche. Lui, sera axial droit.



Vous avez jusqu'à 19 heures pour pouvoir changer la liste des 26 joueurs que vous emmènerez au mondial, avez-vous encore des doutes sur certains d'entre eux ? Non, je n'ai pas de doutes. Mais les 26 qui sont là sont censés pouvoir disputer le premier match.







Le premier match des Bleus est dans 8 jours. Comment allez-vous gérer cette préparation ?



Il n'y en a pas. Une semaine ce n'est pas une préparation. Beaucoup de joueurs ont joué hier (dimanche), les deux jours ici serviront surtout à la récupération. On se déplace mercredi et ensuite on aura quelques jours comme en club pour préparer le match de mardi. Le but c'est que jeudi, tout le monde soit dans la séance collective.



En l'absence de Kimpembe, avez-vous une idée précise de ce que sera votre charnière centrale pour le premier match.Oui j'ai une idée précise. J'en avais une déjà avant le forfait de Kimpembe. Mais les deux Les deux qui sont censés pouvoir être alignés au poste d'axial gauche sont Konaté et Upamecano.



Pouvez-vous nous dire précisément où en est Raphaël Varane dans son protocole de reprise ? Il est dans son protocole. Il a accentué son travail athlétique. Il a retouché le ballon. Il le retouchera aujourd'hui. il a encore des étapes à franchir jusqu'à jeudi. Il va bien. Il a le moral et de bonnes sensations. Il est censé être disponible pour le premier match.



De l'extérieur, on a eu la sensation que Benoît Badiashile avait fait un rassemblement très intéressant en septembre, pourquoi ne l'avoir rappelé après le forfait de Kimpembe ?



Par rapport à Benoît Badiashile, j'ai répondu avant. Il a fait des choses intéressantes avec nous, mais c'était dans une défense à trois qui est différente d'une défense à 4. Sur sa capacité défensive, Axel a démontré depuis plusieurs semaines qu'il aurait pu être aussi avec nous en septembre. C'est un joueur que l'on suit depuis pas mal de temps et qui a de grosses qualités défensives.



Peut-il être touché psychologiquement par rapport à la grave blessure qu'il a causé sur Amine Harit dimanche soir lors de Monaco-Marseille ?



Après le contact, ça amène a une blessure relativement grave pour Amine Harit, je lui souhaite le plus prompt rétablissement, mais ce sont des actions de jeu, de contact, je ne vais pas... Dans le sport, il y a des blessés à l'entraînement, parfois seul. Le football est un sport de contact. Ça peut arriver. Et quand vous êtes défenseurs, il y a plus de probabilités que vous blessiez plutôt que vous vous fassiez blesser. Je sais que Axel est désolé, mais il ne va pas culpabiliser.