Dick Schreuder a réagi au micro d’ESPN, avant Ajax - NEC, à l’étrange interview de Dusan Tadic plus tôt cette semaine. L’entraîneur a un avis très tranché sur la question.

Dans un entretien avec NU.nl, Tadic a fait savoir que son amour pour l’Ajax était toujours intact. Mais pas seulement. Il a aussi tenu quelques propos maladroits sur sa situation actuelle au NEC. « Je crée régulièrement des actions de préparation et je ne reçois pas le ballon. Ou alors on ne me le rend pas après quelques touches de balle. Mon cerveau va donc apparemment trop vite. C’est difficile pour moi, je suis souvent en lutte avec moi-même et alors ça tourbillonne dans ma tête », a notamment déclaré le vétéran.

« Oui, à l’époque où il jouait à l’Ajax, il y avait bien sûr une équipe fantastique », a réagi Schreuder sur ESPN. « Donc je peux aussi le comprendre un peu, c’est aussi la manière dont il le dit. Car il faut aussi voir dans quel contexte exact il a dit cela. »

« Il y a toute une histoire bien plus large derrière que ce qu’on peut lire comme ça. Il y a toujours plusieurs parties impliquées. Nous essayons simplement de garder notre calme, d’aborder cela sereinement. Nous allons continuer à travailler là-dessus demain », a poursuivi l’entraîneur du NEC.

Il a été suggéré que les propos de Tadic auraient aussi été mal reçus par ses coéquipiers, mais selon Schreuder, ce n’est pas le cas. « D’après ce que je vois dans le groupe… Ils sont assis ensemble à table, ils ont ri. Pour moi, c’est très clair. »

« Regardez, nous sommes engagés dans un tout nouveau processus au sein du club. Depuis l’été déjà, c’est clair. Avec énormément de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes, de jeunes talents… Il y a énormément de choses que nous devons mieux faire, que nous devons changer. »

« Je vois Dusan comme un élément important de cela, tout comme Linssen, Chery, Sandler, Nuytinck. Tous ces garçons ont été recrutés pour faire grandir le NEC. C’est aussi ce que je vois chez Dusan chaque jour, et je ne vois vraiment rien d’étrange ni de déplacé », conclut Schreuder.