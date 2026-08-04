Autour du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos, à NEC, il a été beaucoup question de Kodai Sano, en plus du bon résultat (0-0), lui qui a décidé de ne pas jouer en raison de son transfert imminent. Après la rencontre, l’entraîneur Dick Schreuder a indiqué que, selon l’accord conclu, le Japonais aurait en réalité bien dû jouer.

Le jour où NEC effectuait son retour en Europe après dix-huit ans d’absence, la préparation a été brutalement perturbée par la nouvelle selon laquelle le club et le PSV avaient trouvé un accord de principe sur le transfert de Sano. Le milieu de terrain va rejoindre le champion en titre pour quinze millions d’euros, hors deux millions d’euros de bonus, selon les informations rapportées.

Sano n’a pas participé et a été remplacé par Jamiro Monteiro. « Il m’a envoyé un message ce matin pour me demander s’il pouvait me parler un instant », a raconté Schreuder avant le duel sur Ziggo Sport à propos de Sano. « J’ai parlé avec lui et il était clair qu’il ne voulait pas jouer. Ce choix lui appartenait davantage. »

« S’il ne veut pas jouer, il ne veut pas jouer », a poursuivi Schreuder. « C’est très clairement ce que j’ai ressenti. Il ne se sentait pas capable de jouer. Il avait mal dormi et il y avait encore quelques autres facteurs. Dans ce cas, je vais droit au but. Si tu ne veux pas jouer, alors je choisis quelqu’un qui veut jouer. »

Bien que Schreuder se soit dit satisfait du résultat et de la prestation de son équipe après la rencontre, il s’est montré très clair sur la situation autour de Sano. « Je sais que ça le touche profondément », a-t-il réagi auprès du De Gelderlander.

« Je m’attendais à ce que Sano joue deux matches : celui-ci et celui de la semaine prochaine contre l’Olympiakos. Je savais ce qui avait été convenu en interne. Bien sûr, je n’en étais pas content, mais tout est allé très vite. »

« Kodai a demandé s’il pouvait parler un instant. Ensuite, il faut aussi repasser aux affaires courantes. À 10 h 30, il a encore rejoint le groupe à pied et a dit aux autres qu’il ne pouvait pas jouer. Après cela, il a quitté l’hôtel. »

Sano était convoité depuis plus longtemps. « Lors des deux premiers matches de préparation, il n’a pas non plus participé, parce qu’il travaillait sur un transfert à Hoffenheim. »

« Ensuite, l’accord a été conclu et j’ai commencé à le titulariser, puis à continuer de le faire. L’accord était qu’il jouerait en tout cas encore les deux matches contre l’Olympiakos. » Cet accord n’a donc pas été respecté.

NEC ouvrira sa saison d’Eredivisie samedi avec un match à domicile contre Telstar. Jeudi prochain, l’Olympiakos se rendra à Nimègue.

Si NEC survit au match retour, un barrage l’attendra contre Union Saint-Gilloise ou le FK Bodø/Glimt. L’équipe de Schreuder est en tout cas assurée de disputer la phase de ligue de la Ligue Europa.



