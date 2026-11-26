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Dick Schreuder a écarté Delé Thomas de l’effectif. L’attaquant de NEC est suspendu pour des raisons disciplinaires, a indiqué l’entraîneur au micro de Ziggo Sport.

Delé Thomas est arrivé l’été dernier en provenance du RB Leipzig pour un million d’euros, mais n’a pas encore réussi à s’imposer à Nimègue.

Jusqu’ici, il a surtout dû se contenter d’entrées en jeu et n’a disputé que six matches avec NEC.

L’ailier gauche de 19 ans est passé par le centre de formation du PSV, qui l’avait recruté dans celui de Feyenoord.

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À l’hiver 2025-2026, son contrat avec le PSV arrivait à son terme. Faute d’accord sur un nouveau contrat, il est ensuite parti en Allemagne.

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À Leipzig, Thomas n’a pas joué du tout au cours du semestre écoulé et a donc pu partir six mois seulement après son arrivée.

Il ne figurera donc pas jeudi dans le groupe de NEC pour le match contre le Stade Rennais en phase de groupes de la Ligue Europa.

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Ce n’est pas la première fois que Schreuder suspend le joueur de 19 ans. Il y a quelques semaines, celui-ci avait manqué le match contre l’Ajax (1-1).

« Nous voulons l’aider à devenir un bon professionnel, mais il a régressé sur ce point », avait alors déclaré Schreuder.

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Schreuder n’a pas précisé la raison exacte de sa suspension. On ignore également s’il réintégrera le groupe le week-end prochain. « Les choses ne se sont pas bien passées la semaine dernière. Nous travaillons avec lui tous les jours, mais cela ne va pas dans le bon sens. »