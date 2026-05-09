Dick Advocaat se fait soudainement sévèrement critiquer : « Plus effrayant qu’effrayant »

Leon ten Voorde, journaliste au franc-parler de Tubantia, s’en prend à Dick Advocaat et à « ses amis de la télévision ». Il estime que le sélectionneur Fred Rutten ne dispose pas d’une véritable chance à Curaçao.

Dans sa chronique consacrée à la situation, il déclare : « Si j’étais Rutten, je démissionnerais immédiatement de mon poste de sélectionneur de Curaçao. Le jeu tel qu’il est mené par Advocaat et ses amis de la télévision et des médias ne pourrait pas être plus effrayant. »

« Le nouvel entraîneur originaire d’Overdinkel imaginait vivre une belle aventure lors de la Coupe du monde, mais il s’est retrouvé ces derniers jours dans un nid de vipères qui dévoile tous les aspects sombres du football et de la télévision », écrit le journaliste.

Il nomme même les « amis » d’Advocaat : « Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee et René van der Gijp ont plusieurs fois regretté en public l’absence du sympathique Dick. »

Selon lui, cette campagne de lobbying serait orchestrée par Corendon, qui prévoit d’enregistrer cet été à Curaçao les émissions très suivies Vandaag Inside et De Oranjezomer. « Il va sans dire que le grand sponsor préfère briller aux côtés d’Advocaat, le chouchou de la nation, plutôt qu’avec Rutten, moins extraverti en public. »

Ten Voorde doute par ailleurs qu’Advocaat vienne en aide à son successeur : « En gardant le silence, Advocaat attise ce sentiment, laisse les autres faire le sale boulot et inflige à Rutten un combat qu’il n’a pas demandé et qu’il ne pourra jamais gagner. »

Le 14 juin, Curaçao fera ses débuts en Coupe du monde face à l’Allemagne.