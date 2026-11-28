La composition du Real Madrid pour affronter Alavés présente un nouveau visage. José Mourinho a en effet décidé d'apporter des retouches nettes à son onze de départ, une décision qui traduit sa volonté de renouveler l'équipe et d'offrir du temps de jeu à certains joueurs. Des noms majeurs retrouvent par ailleurs leur poste, à commencer par Jude Bellingham, tandis que Brahim Díaz est titularisé.
Selon la composition annoncée, l'entraîneur portugais a procédé à 4 changements par rapport au onze aligné lors du dernier match de l'équipe en Ligue des champions. Le plus notable est la titularisation de Brahim Díaz, l'entraîneur ayant décidé de laisser Diomande au repos, un ajustement marquant des options offensives de l'équipe avant le choc attendu face à Alavés.
Le Real Madrid débute la rencontre avec Thibaut Courtois dans les buts et, devant lui, une défense composée de Valverde, Konaté, Huijsen et Cucurella. Aurélien Tchouaméni et Arda Güler occupent quant à eux l'entrejeu, au sein d'un groupe qui cherche à imposer sa maîtrise du jeu et à apporter le soutien nécessaire à l'attaque.
En attaque, Mourinho s'appuie sur Brahim Díaz, Jude Bellingham et Vinícius Júnior, derrière l'attaquant français Kylian Mbappé. Ce dispositif offre à l'équipe une variété de mouvements et de solutions offensives, avec plusieurs joueurs capables de créer des occasions et d'atteindre le but adverse, que ce soit par des percées individuelles ou par des déplacements entre les lignes.
Le retour de Bellingham au poste de meneur de jeu figure parmi les principales caractéristiques de ce nouveau onze. Mourinho a choisi de le replacer dans la zone qui lui offre davantage d'espace pour peser sur la construction des attaques et faire le lien entre les lignes, en tirant parti de sa mobilité et de sa capacité à créer des occasions, ainsi que de son rôle pour se projeter dans les zones dangereuses derrière les attaquants.
La composition marque également le retour de la charnière centrale formée par Konaté et Huijsen, un choix qui donne une physionomie différente à l'arrière-garde et traduit la volonté du staff technique de faire appel à des éléments dont il avait anticipé le retour dans le onze de départ. La mise au repos de Diomande constitue, elle, l'une des décisions les plus marquantes prises par Mourinho parmi les quatre changements opérés avant le duel face à Alavés.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.