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La composition du Real Madrid pour affronter Alavés présente un nouveau visage. José Mourinho a en effet décidé d'apporter des retouches nettes à son onze de départ, une décision qui traduit sa volonté de renouveler l'équipe et d'offrir du temps de jeu à certains joueurs. Des noms majeurs retrouvent par ailleurs leur poste, à commencer par Jude Bellingham, tandis que Brahim Díaz est titularisé.

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Selon la composition annoncée, l'entraîneur portugais a procédé à 4 changements par rapport au onze aligné lors du dernier match de l'équipe en Ligue des champions. Le plus notable est la titularisation de Brahim Díaz, l'entraîneur ayant décidé de laisser Diomande au repos, un ajustement marquant des options offensives de l'équipe avant le choc attendu face à Alavés.

Le Real Madrid débute la rencontre avec Thibaut Courtois dans les buts et, devant lui, une défense composée de Valverde, Konaté, Huijsen et Cucurella. Aurélien Tchouaméni et Arda Güler occupent quant à eux l'entrejeu, au sein d'un groupe qui cherche à imposer sa maîtrise du jeu et à apporter le soutien nécessaire à l'attaque.

En attaque, Mourinho s'appuie sur Brahim Díaz, Jude Bellingham et Vinícius Júnior, derrière l'attaquant français Kylian Mbappé. Ce dispositif offre à l'équipe une variété de mouvements et de solutions offensives, avec plusieurs joueurs capables de créer des occasions et d'atteindre le but adverse, que ce soit par des percées individuelles ou par des déplacements entre les lignes.

Le retour de Bellingham au poste de meneur de jeu figure parmi les principales caractéristiques de ce nouveau onze. Mourinho a choisi de le replacer dans la zone qui lui offre davantage d'espace pour peser sur la construction des attaques et faire le lien entre les lignes, en tirant parti de sa mobilité et de sa capacité à créer des occasions, ainsi que de son rôle pour se projeter dans les zones dangereuses derrière les attaquants.

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La composition marque également le retour de la charnière centrale formée par Konaté et Huijsen, un choix qui donne une physionomie différente à l'arrière-garde et traduit la volonté du staff technique de faire appel à des éléments dont il avait anticipé le retour dans le onze de départ. La mise au repos de Diomande constitue, elle, l'une des décisions les plus marquantes prises par Mourinho parmi les quatre changements opérés avant le duel face à Alavés.