Dévy Rigaux fait quelque chose de très étrange envers Anis Hadj Moussa à Feyenoord : « Ridicule ! »

Dévy Rigaux n’a jusqu’à présent pas encore réussi à convaincre en tant que directeur technique de Feyenoord, affirme Valentijn Driessen dans le podcast Kick-off du Telegraaf. La situation actuelle autour d’Anis Hadj Moussa suscite également des interrogations.

L’ailier peut rejoindre l’Ittihad Club pour un montant record de 37,5 millions, mais on ne sait toujours pas clairement si Feyenoord le laissera partir. Hadj Moussa serait lui-même intéressé par le transfert, puisqu’il peut gagner 50 millions d’euros en cinq ans en Arabie saoudite.

« Je suis très curieux de voir comment il se présente actuellement à l’entraînement », commence Driessen. « Car hier, j’ai demandé à Dévy Rigaux : “Qu’en pense Hadj Moussa lui-même ?” Il a répondu : “Je n’en sais rien, car je ne lui ai pas du tout parlé”. »

« Il a dit : “Je n’ai absolument pas besoin de lui parler, car ces clubs n’ont officiellement pas le droit de prendre contact avec lui, puisqu’il a un contrat en cours” », cite Driessen en reprenant les mots de Rigaux. Il ne comprend toutefois absolument pas ce choix.

« C’est évidemment ridicule ! Ne pas parler avec un salarié d’une offre qui a été faite et de ce qu’il peut y gagner. Si cela se fait, il va gagner 10 millions d’euros par an », poursuit Driessen, qui estime clairement que Rigaux doit engager la discussion avec Hadj Moussa.

Selon les dernières informations du journaliste d’ESPN Sinclair Bischop, Hadj Moussa aurait d’ailleurs déjà fait son choix. « Le clan Hadj Moussa veut franchir le pas et met en avant des accords conclus plus tôt entre lui et Feyenoord. Un lucratif contrat de cinq ans l’attend en Arabie saoudite », disait-on vendredi.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’à la mi-2030, l’international algérien ne pousse pas vraiment les Rotterdamois à ressentir l’urgence de le vendre dès maintenant. En Arabie saoudite, la date limite du mercato n’expire que le 6 septembre, mais aux Pays-Bas, la période des transferts est déjà close. Par conséquent, en cas de vente de Hadj Moussa, aucun remplaçant ne pourra encore être recruté, à moins qu’une option libre ne se présente.