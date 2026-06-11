Devant Manchester City et Barcelone… Le maillot du Real Madrid vaut 300 millions d'euros !

Malgré une saison blanche, le Real Madrid a continué de générer d’importants revenus grâce à son stade, ses produits dérivés et surtout ses maillots.

Selon le journal AS, le maillot madrilène, porté par ses sponsors, vaut 300 millions d’euros, un record mondial.

Plus précisément, la compagnie aérienne Emirates, qui a renouvelé son contrat avec le Real Madrid mardi dernier, verse 100 millions d'euros par an pour afficher son logo sur le maillot de l'équipe.

Adidas, dont le contrat court jusqu’en 2034, ajoute 120 millions d’euros annuels.

Enfin, HP, sponsor secondaire présent sur la manche, ajoute 80 millions d’euros annuels, portant le total à 300 millions d’euros.

À titre de comparaison, Manchester City, détenteur du deuxième contrat de sponsoring maillot le plus lucratif, touche 220 millions d’euros par an.

Barcelone (200 M€ par an) et le Paris Saint-Germain (un peu moins de 200 M€) pointent plus loin encore derrière.