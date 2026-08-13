Les compétitions de la Roshn Saudi League se sont enflammées avec un chiffre historique qui se répète pour la deuxième saison consécutive, et ce lors de la journée inaugurale de la nouvelle saison 2026-2027.

Les rencontres de la saison en cours ont débuté par le duel entre Abha et Al-Hazm, ce dernier étant parvenu à s'imposer par deux buts à un, dans le cadre des matchs de la première journée du championnat de la Roshn Saudi League.

À lire également : Al-Faraj lâche la bombe : combien Al-Ahli récoltera-t-il du départ de Jaïssle ?



Abdulaziz Al-Duwaih a ouvert le score dès la troisième minute de jeu en faveur d'Al-Hazm, signant ainsi un chiffre historique qui se répète pour la deuxième fois.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Al-Hazm a réussi à inscrire le premier but de la Roshn Saudi League lors de la deuxième édition consécutive, après que le Portugais Fábio Martínez était parvenu à signer la première réalisation la saison dernière.

Il s'agit de la première fois qu'Al-Hazm remporte son match d'ouverture dans l'histoire de ses participations au championnat de la Roshn Saudi League.

Il convient de rappeler que la Roshn Saudi League est devenue l'un des championnats les plus en vue au niveau mondial, en raison des noms prestigieux qu'elle rassemble en provenance de différents pays européens.