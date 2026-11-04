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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Deux tests de haut niveau : Dunis dévoile la liste de l'Arabie saoudite pour le rassemblement de novembre

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G. Donis
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Grèce

Deux matches amicaux à Doha après le report de la Coupe d'Asie

Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a dévoilé la liste de l'Arabie saoudite en vue du stage de novembre 2026, prévu dans la capitale qatarie Doha, dans le cadre du programme de préparation pour la prochaine étape, à la lumière des développements liés au report de la Coupe d'Asie 2027.

Donis a retenu 30 joueurs pour disputer ce stage, qui s'étend du 9 au 17 novembre en cours, selon la liste publiée par le compte officiel de la sélection saoudienne sur la plateforme « X », cet après-midi du mercredi.

La liste de l'Arabie saoudite pour le stage de novembre a mêlé expérience et jeunesse, et se présente comme suit :

Gardiens de but : Mohammed Al-Owais, Hamed Youssef, Abdulquddus Attiah.

Défense : Abdulelah Al-Amri, Sultan Tanker, Abdullah Al-Khaibari, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal, Mohammed Mahrzi, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Mutaab Al-Harbi, Faris Abidi.

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Milieu : Musab Al-Juwayr, Mokhtar Ali, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Juhani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Asiri, Ahmed Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar.

Attaque : Sultan Mandash, Mohammed Al-Qahtani, Marwan Al-Sahafi, Mohammed Al-Kuwaykibi, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem.

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La sélection saoudienne disputera deux tests amicaux lors de ce rassemblement qatari, puisqu'elle affrontera son homologue sud-coréenne le vendredi 13 novembre, avant de se mesurer à l'Ouzbékistan le mardi 17 du même mois.

La Coupe d'Asie 2027 devait initialement se dérouler au début de l'année prochaine, avant d'être reportée à la période allant du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.

Malgré le changement de date de la compétition, la sélection saoudienne a maintenu le programme du rassemblement de novembre, en fixant le dimanche 8 novembre comme date de rassemblement des joueurs.

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