Deux stars égyptiennes d’Al-Ahly, également internationales avec les Pharaons, sont désormais sur les tablettes d’Al-Ittihad. Le club saoudien cherche à renforcer son milieu de terrain en vue de la nouvelle saison.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la direction sportive de l’Ittihad les étudie en raison de leur solide réputation technique, mais elle n’entamera pas de démarches officielles tant que l’entraîneur allemand Jens Wising n’aura pas précisé ses besoins.

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Marwan Atia (27 ans), milieu défensif, totalise 250 matchs, 4 buts et 11 passes décisives. Sous contrat avec les « Rouges » jusqu’en 2029, il a participé à la Coupe du monde avec l’Égypte.

Quant à Imam Ashour (28 ans), ses statistiques offensives sont impressionnantes : en 247 matchs, il a marqué 53 buts et délivré 37 passes décisives. Son contrat avec Al-Ahly expire en 2028.

Ancien joueur du Zamalek, il a disputé l’intégralité des cinq matches des Pharaons lors de la Coupe du monde 2026, conclue par une élimination dramatique (3-2) face à l’Argentine dans les dernières secondes.