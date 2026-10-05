Deux joueurs de la sélection saoudienne : nous ne craignons pas les Émirats arabes unis et notre objectif est le sacre

Tous les regards sont tournés vers l'affrontement très attendu qui opposera l'Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, demain mardi en soirée, en finale de la Coupe du Golfe, dans un climat d'enthousiasme au sein de la sélection saoudienne et avec une grande volonté de poursuivre le parcours et de décrocher le titre devant le public saoudien.

Al-Buraikan lance le défi

Firas Al-Buraikan, attaquant de la sélection saoudienne, a évoqué les préparatifs des joueurs en vue de la finale, soulignant qu'atteindre ce stade représente une source de fierté pour tous les membres de l'équipe. Il a déclaré dans des propos aux médias : « Nous sommes fiers de disputer la finale et nous voulons remporter le trophée. »

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Al-Buraikan a souligné l'ampleur de l'effort physique fourni par les joueurs de la sélection durant le tournoi, notamment après avoir disputé un match qui s'est prolongé jusqu'à 120 minutes. Il a toutefois insisté sur le fait que cela n'empêcherait pas les joueurs de se préparer comme il se doit pour cet affrontement décisif, ajoutant : « Nous avons joué 120 minutes épuisantes, mais nous serons prêts et nous attendons le soutien de notre public. »

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Abou Al-Shamat : nous voulons un exploit à raconter à nos enfants

De son côté, Saleh Abou Al-Shamat, joueur de la sélection saoudienne, a affirmé que remporter la Coupe du Golfe serait un exploit exceptionnel pour les joueurs, soulignant que représenter la nation et décrocher des titres avec elle reste l'un des moments les plus importants que puisse vivre un joueur.

Abou Al-Shamat a déclaré dans ses propos aux médias : « Il n'y a rien de mieux que de réaliser un exploit pour la nation, c'est quelque chose dont nous sommes fiers et que nous raconterons à nos enfants à l'avenir », un message qui reflète l'ampleur de la motivation qui anime les joueurs de la sélection avant de disputer la finale.

La sélection saoudienne achève ses préparatifs en vue de l'affrontement très attendu face aux Émirats arabes unis, avec une grande concentration du staff technique et des joueurs sur les derniers détails, au terme d'un parcours qui a demandé beaucoup d'efforts. L'Arabie saoudite espère que la finale sera la dernière étape sur son chemin vers le soulèvement de la Coupe du Golfe.

La sélection saoudienne vise le sacre dans la compétition du Golfe face aux Émirats arabes unis, lors d'un match qui devrait bénéficier d'une forte affluence, tandis que les joueurs saoudiens ont les yeux rivés sur la réalisation de l'exploit et sur le fait de réjouir le public, afin de transformer ce parcours en tournoi en un souvenir impérissable de leur carrière internationale.