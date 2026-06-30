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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Deux coups durs secouent l'Angleterre avant le match contre la République démocratique du Congo

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
R. James
J. Quansah
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.

Double coup dur pour l'Angleterre avant le match des 32e de finale

Le staff technique de l’équipe d’Angleterre, emmené par l’entraîneur Thomas Tuchel, doit faire face à un coup dur : les défenseurs Reece James et Jarell Quansah seront forfait pour le 16^e de finale de la Coupe du monde contre la République démocratique du Congo, programmé mercredi à Atlanta (États-Unis).

Le défenseur Kwansa s’était foulé la cheville lors du dernier match de la phase de groupes, remporté contre le Panama samedi dernier, tandis que le latéral de Chelsea, James, souffre d’une blessure à l’ischio-jambier. Les deux joueurs étaient les seuls absents de la dernière séance d’entraînement des « Trois Lions », ce qui confirme leur absence du groupe pour la rencontre, selon « Sky Sports ».

Ces forfaits accentuent la crise à droite de la défense, déjà touchée par l’absence de Tino Livramento, écarté avant le début du tournoi pour cause de blessure. Tuchel avait alors appelé le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah pour le remplacer.

Selon les informations recueillies lors du stage de préparation de l’équipe d’Angleterre, il est désormais très probable que le défenseur polyvalent de Tottenham Hotspur, Djed Spence, soit aligné d’entrée pour combler le vide sur le flanc droit lors de cet affrontement à élimination directe.

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