Deux clubs de l’Eredivisie s’intéressent à Mohamed Ihattaren

Leeroy Echteld, l’entraîneur de l’AZ, a confié lors de l’émission Mocro Inside qu’il souhaiterait recruter Mohamed Ihattaren. Il redoute cependant que le département de recrutement du club ne partage pas cet avis.

« À l’AZ, les données prévalent et son profil ne atteint pas le seuil requis », explique le technicien. « Pourtant, c’est le pas idéal pour lui. C’est un club qui lui demandera davantage. S’il est en forme, je serai ravi de l’accueillir. »

« Le joueur est très motivé à l’idée de relever ce défi. Je connais Mo personnellement. Il a joué un certain temps au RKC et au Fortuna Sittard, mais il n’est pas encore au meilleur de sa forme », poursuit-il.

« Malgré tout, il s’en sort bien : quand je regarde ses matchs, il est toujours décisif. Reste qu’il doit nettement améliorer sa condition physique, et c’est là que ça coince. »

« Son problème relève de l’alimentation, du mode de vie et, surtout, de sa motivation profonde. S’il parvient à s’en donner les moyens, il pourra s’envoler car c’est un très grand joueur », conclut l’entraîneur de l’AZ.

Selon le présentateur Nordin Ghouddani, Echteld n’est pas le seul à s’intéresser au joueur : le FC Twente suit aussi de près sa situation.

« J’ai échangé avec Erik ten Hag (directeur technique de Twente, ndlr) il y a un mois. Selon le prix demandé pour Ihattaren, il serait ravi de l’intégrer à son effectif. »

Selon une clause de son contrat, Ihattaren peut quitter Fortuna Sittard contre un chèque de trois millions d’euros, même si le club limbourgeois se montrerait ouvert à des offres inférieures.