Dirk Proper pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs du NEC. Selon Voetbal International, le milieu de terrain suscite l’intérêt, notamment, du SC Heerenveen et du Sparta Rotterdam.

Ce milieu de terrain droitier de 24 ans, entré au centre de formation de Nimègue en 2011, a fait ses débuts en équipe première le 13 décembre 2019.

Devenu un pilier du club, il compte à ce jour 185 matchs, 13 buts et 8 passes décisives.

L’un de ses temps forts reste la promotion en Eredivisie en 2021. Il a ensuite longtemps porté les couleurs du club, mais la saison dernière, la donne a changé.

Il a perdu sa place de titulaire au profit de Kodai Sano, qui s’est imposé comme une star incontestable de l’Eredivisie, notamment lors de la première moitié de la saison 2025/26.

Selon Voetbal International, l’entraîneur de NEC, Dick Schreuder, souhaite conserver son milieu de terrain, mais il sait aussi que le contrat de l’intéressé expire en 2027.

Le club est donc disposé à le céder, à condition de recevoir une offre satisfaisante au Goffertstadion. Transfermarkt évalue sa valeur à 1,5 million d’euros.

À Sparta, Rogier Meijer prendra les commandes la saison prochaine. Originaire de Doetinchem, il a dirigé NEC de 2020 à 2025 et connaît donc parfaitement Proper.

Heerenveen s’attend au départ de Joris van Overeem et de Marcus Linday, courtisés respectivement par le FC Utrecht et le Sporting Braga. En cas de départ de l’un ou l’autre, Proper est vu comme un renfort immédiat.