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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Deux blessés d'un seul coup… Al-Ahli Jeddah perd son joueur professionnel face à Damak

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
V. Edoa
Arabie saoudite
France

Le club saoudien essuie un nouveau revers avant le match tant attendu

L'absence d'un joueur professionnel d'Al-Ahli Jeddah est désormais confirmée pour le match contre Damac dans le championnat saoudien Roshen, suite à la blessure qu'il a subie ces derniers jours.

Al-Ahli accueillera son homologue Damac samedi prochain au stade Al-Inmaa de Jeddah, lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Valentin Atangana, le milieu de terrain d'Al-Ahli, sera absent lors du prochain match contre Damac, en raison d'une blessure contractée avec l'équipe de France des moins de 21 ans.

Atangana s'est blessé à la cheville lundi dernier, suite à un tacle d'un de ses coéquipiers lors d'un entraînement de l'équipe de France des moins de 21 ans.

Le journal a indiqué que le milieu de terrain français avait subi des examens radiologiques et médicaux mercredi, qui ont révélé une contusion importante à la jambe ainsi qu'une déchirure de l'articulation.

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Atangana suivra un programme intensif de soins et de rééducation dans les semaines à venir, et son retour à l'entraînement dépendra de sa réponse aux séances de traitement.

Âgé de 20 ans, il est considéré comme l’un des joueurs phares d’Al-Ahli cette saison, ayant disputé 29 matchs depuis le début de la saison, au cours desquels il a inscrit 5 buts.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 62 points, à 5 points du leader Al-Nassr et à 2 points d'Al-Hilal, qui occupe la deuxième place.

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