Deux blessés d'un seul coup… Al-Ahli Jeddah perd son joueur professionnel face à Damak

L'absence d'un joueur professionnel d'Al-Ahli Jeddah est désormais confirmée pour le match contre Damac dans le championnat saoudien Roshen, suite à la blessure qu'il a subie ces derniers jours.

Al-Ahli accueillera son homologue Damac samedi prochain au stade Al-Inmaa de Jeddah, lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Valentin Atangana, le milieu de terrain d'Al-Ahli, sera absent lors du prochain match contre Damac, en raison d'une blessure contractée avec l'équipe de France des moins de 21 ans.

Atangana s'est blessé à la cheville lundi dernier, suite à un tacle d'un de ses coéquipiers lors d'un entraînement de l'équipe de France des moins de 21 ans.

Le journal a indiqué que le milieu de terrain français avait subi des examens radiologiques et médicaux mercredi, qui ont révélé une contusion importante à la jambe ainsi qu'une déchirure de l'articulation.

Atangana suivra un programme intensif de soins et de rééducation dans les semaines à venir, et son retour à l'entraînement dépendra de sa réponse aux séances de traitement.

Âgé de 20 ans, il est considéré comme l’un des joueurs phares d’Al-Ahli cette saison, ayant disputé 29 matchs depuis le début de la saison, au cours desquels il a inscrit 5 buts.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 62 points, à 5 points du leader Al-Nassr et à 2 points d'Al-Hilal, qui occupe la deuxième place.