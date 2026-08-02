Deux Arabes parmi eux : 5 candidats pour succéder à Infantino à la tête de la FIFA

Le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), fait face à une crise sans précédent qui pourrait menacer ses ambitions de rester à la tête de l'instance footballistique la plus puissante au monde, après l'effondrement de ses ambitieux projets d'investissement visant à injecter des milliards de dollars dans les compétitions de la fédération, y compris la Coupe du monde.

Bien qu'Infantino ait l'intention de se présenter pour un quatrième mandat de quatre ans lors des réunions de l'Assemblée générale de la FIFA prévues au Maroc en mars prochain, et qu'il bénéficiait du soutien d'une écrasante majorité des membres de la fédération, au nombre de 211, la situation a commencé à changer de manière spectaculaire.

Des fissures dans le mur du soutien

L'Union européenne de football (UEFA) a en effet ouvertement annoncé sa perte de confiance envers Infantino, tandis que la Confédération asiatique de football et la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ont adressé des critiques cinglantes à son style de direction, alors que s'élevaient des voix réclamant sa démission immédiate.

Infantino occupe le poste de président de la FIFA depuis 2016, et il a été réélu par acclamation en 2019 et 2023 sans réelle opposition. Mais avec la montée des critiques acerbes, de sérieux concurrents pourraient émerger, d'autant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre prochain.

Selon l'agence de presse allemande, cinq noms sont candidats potentiels pour rivaliser avec Infantino.

Aleksander Ceferin

Le président de l'Union européenne de football (58 ans) est connu pour son tempérament combatif, lui l'ancien karatéka. L'avocat slovène se présente comme l'exact opposé d'Infantino, bien qu'il ait vigoureusement défendu l'orientation commerciale au sein de l'UEFA.

Alors que la fin de son mandat de président de l'UEFA approche et qu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2027, Ceferin a mené une contestation européenne contre son rival de la FIFA, déclarant début 2024 : « Après une certaine période, toute organisation a besoin de sang neuf. »

Mais la question qui se pose est la suivante : ce principe s'applique-t-il aussi à lui personnellement ?

Nasser Al-Khelaïfi

Le Qatarien Nasser Al-Khelaïfi (52 ans), président de l'Association des clubs européens, n'a pas caché son ouverture à l'idée d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans, proposée par Infantino en 2021, affirmant sa disposition à en débattre.

Al-Khelaïfi, qui préside le club français du Paris Saint-Germain depuis 2011 et est membre du conseil d'administration du réseau sportif et de divertissement beIN Sports, occupe le poste de membre du Comité exécutif de l'UEFA, et il est un proche allié de Ceferin. Bien qu'il ait nié vouloir accéder à la présidence de la FIFA, son vaste pouvoir d'influence en fait un candidat potentiel si les circonstances venaient à changer.

Mattias Grafström

Né d'un père suédois et d'une mère néerlandaise, il a été champion de Suisse junior de tennis de table.

Mattias Grafström (45 ans) a bâti sa carrière professionnelle en tant que dirigeant dans le football, et a été officiellement nommé secrétaire général de la FIFA en 2024, succédant à la Sénégalaise Fatma Samoura.

Malgré sa très grande proximité avec Infantino, des rapports médiatiques ont indiqué qu'il estime que l'occasion est désormais propice pour accéder au plus haut poste du monde du ballon rond, notamment avec la montée des critiques visant son actuel président.

Victor Montagliani

Il a accueilli sur son sol la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Victor Montagliani (60 ans) est né dans la ville canadienne de Vancouver, et a pris la présidence de la Fédération canadienne de football en 2012.

Après l'arrestation du président de la CONCACAF de l'époque, Jeffrey Webb, dans un scandale de corruption qui a secoué la FIFA en 2015, l'occasion s'est présentée pour Montagliani, qui compte parmi ses proches la légende du coaching Carlo Ancelotti, de devenir président de la confédération continentale à partir de 2016.

Plus important encore, la CONCACAF dirigée par Montagliani a annoncé son rejet à l'unanimité de ses membres des plans d'investissement d'Infantino, ce qui le place en position d'opposition déclarée.

Cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa

Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa (60 ans) a déjà livré une bataille électorale contre Infantino en 2016, et a perdu d'une faible marge lors de l'élection à la présidence de la FIFA, malgré les accusations de corruption et de violations des droits de l'homme auxquelles il faisait face.

Le responsable bahreïni préside la Confédération asiatique de football, qui a elle aussi rejeté les plans d'investissement d'Infantino et a insisté sur la nécessité d'un dialogue collectif et du respect de la direction en place, ce qui en fait un candidat potentiel pour revenir à nouveau dans la course.