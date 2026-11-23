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Le Real Madrid a contacté le Bayern Munich à deux reprises cet été pour parler d’Olise.

Michael Olise et le Real Madrid : après les nombreuses rumeurs de l’été, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a révélé que les deux clubs avaient échangé deux appels téléphoniques. Un éventuel transfert de la star du Bayern au Real Madrid avait été l’un des grands sujets de la Coupe du monde 2026 cet été. Eberl a désormais confirmé que le club madrilène avait appelé deux fois à ce sujet.

« Le Real Madrid a appelé deux fois pour assurer qu’il n’y avait eu aucun contact et qu’il n’y en avait toujours pas », a expliqué Eberl lors d’une rencontre avec un club de supporters ce week-end. Le Real Madrid a même déclaré publiquement qu’il ne recruterait en aucun cas Olise à l’été 2026.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, avait lui aussi confirmé il y a quelques jours avoir discuté d’Olise avec son homologue du Real, Florentino Perez. Celui-ci lui avait également « assuré que le Real Madrid n’avait jamais discuté ni avec le joueur ni avec son agent. »

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Durant le dernier mercato, la rumeur d’un intérêt du Real pour Olise était revenue à plusieurs reprises . Après que Perez avait promis aux supporters un transfert retentissant à la Cristiano Ronaldo pendant sa campagne pour la présidence du club, plusieurs médias avaient rapporté qu’il faisait référence au joueur de 24 ans du Bayern.

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Le quotidien sportif L’Équipe a par ailleurs rapporté récemment que Kylian Mbappe et Ibrahima Konate, coéquipiers d’Olise en sélection, « travailleraient au corps » le joueur d’exception du Bayern pour le convaincre de rejoindre le Real Madrid.

Le contrat d’Olise au Bayern court jusqu’en 2029 et un départ anticipé n’est actuellement pas à l’ordre du jour. Les dirigeants bavarois ont en outre confirmé à plusieurs reprises récemment qu’ils rencontreraient l’entourage du Français le moment venu pour discuter d’une prolongation de contrat.